ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية بالاقصر لعام 2024

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية عن أسماء الأوائل في الشهادة الإبتدائية للعام الدراسي 2023_2024، بعد اعتماد النتائج، ليحصد 15 طالب وطالبة المراكز الأولى، مبصر وكفيف.

وتقدمت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصرالأزهرية، بقيادة الدكتور خليفة محمد ابراهيم، رئيس الإدارة المركزيةلمنطقة الاقصر الأزهرية، والسيد احمد عبادى، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب والشيخ عبد الله صالح احمد رضوان، الوكيل الشرعى والعربى، ومدراء المراحل التعليمية، وجميع العاملين بها بأرق التهانى لأوائل الشهادة الاعدادية الأزهرية بمنطقة الاقصر الأزهرية ولجميع الناجحين من الطلبة والطالبات للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اعتمد صباح الأربعاء الماضي، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الثاني 2023 / 2024 بنسبة نجاح 80%.

وأوضح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 80% بنتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصلين الدراسيين الأول 2023 والثاني للعام الدراسي2023/2024

و هنأ محافظ الأقصركافة الطلاب متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مؤكداً على أهمية زرع قيم السعى والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسئوليات وقادرة على تنمية وتطوير بلادها