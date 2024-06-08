شهر كامل في الغيوبة.. مأساة " مكة " طفلة المنيا

تصدرت مأساة الطفلة مكة ، بعد وفاتها إثر عملية جراحية دخلت بعدها في غيبوبة شهر كامل ، لتفلظ انفاسها الأخيرة ولتتصدر مأساة الطفلة مواقع التوةاصل الإجتماعي ، متهمين الأطباء بالإهمال والتسبب في وفاتها ، حيث عاشت الطفلة "مكة إسماعيل شادي" (5 سنوات)، من قرية بني مزار، شمال المنيا، مأساة حقيقية .

ودخلت في غيبوبة كاملة لمدة شهر كامل (30 يومًا، أي 720 ساعة) إثر عملية جراحية تعرضت خلالها لنزيف في المخ ، وتعد هذه الحادثة مأساة جديدة تضاف إلى قائمة ضحايا الإهمال الطبي ، البداية، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من قسم شرطة أول المنيا، يفيد بوفاة طفلة تدعى " مكة اسماعيل شادى" داخل مستشفى التأمين الصحى بمدينة المنيا، وكانت تعانى من نزيف بالمخ وغيوبة كاملة استمرت شهر تحت الملاحظة في المستشفى، الى ان لفظت انفاسها الأخيرة على الفور مساء أمس الجمعة، واتهم والدها أحد الأطباء بمدينة المنيا نتيجة للاهمال الطبي.

وذكر والدها في اقواله فى محضر الشرطة، ان نجلته الطفلة، اجرت عملية جراحية تجميلية داخل عيادة طبيب يدعى " ا. م " الكائنة بمنطقة الحبشى، وبعد الانتهاء من العملية امر الطبيب بخروج الطفلة من عيادته والمكوث بمنزلها حتى تتعافى، وكان مازال البنج يستحوز عليها، حتى استغرب الجميع من قراره المجحف، واخذ والد الضحية نجلته وخرج، الى ان ازادت الحالة الصحية سوءا، وقرر التنقل بها ، بدأ بدخول مستشفى بنى مزار العام ، وقررت المستشفى بتحويلها الى مستشفى التأمين الصحى لتدهور الحالة الصحية ، للكشف على نجلته التى لم تتعافى بعد ، وفوجئ بعد توقيع الكشف الطبي عليها ، انها تعاني من نزيف وغيبوبة ، وقررت مستشفى التأمين بحجز الطفلة لتلقيها العلاج اللازم ، مع انهاء الإجراءات اللازمة من الاوراق، ومكثت ( مكة ) ، من يوم 8 مايو من الشهر الماضى حتى 7 يونيو من الشهر الجاري.

وتم ايداع جثة الطفلة بمشرحة المستشفى ، تحت تصرفات النيابة العامة ، وقرر المستشار هشام لبيب وكيل نيابة قسم المنيا ، بعرض الجثمان علي مصلحة الطب الشرعى لاعمال الصفة التشريحية ، واستدعاء الطبيب الشرعي ومفتش صحة المركز، لمناظرة الجثمان ، كما امرت النيابة بالإطلاع علي الأوراق والتقارير الطبية ، وارفاقها بالمحضر الذي تحرر برقم 3176 إداري قسم المنيا.

وناظر الطبيب الشرعي بالمنيا، الحالة وتم اعمال الصفة التشريحية، واعداد التقرير المبدئي، وعرضه علي النيابة العامة، وبموجب ذلك قررت النيابة العامة بتصريح دفن الجثمان، مع التسليم لاهليتها لتشييع الجثمان ، وأثارت مأساة الطفلةى مكة موجة غضب واستياء واسعة بين أهالي قرية ابو العودين بمجلس قروى صندفا بمركز بني مزار، مسقط رأس الضحية ، و الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المتسببين في إهمال علاج الطفلة.

وفي جنازة شعبية مهيبة ، شيع الالاف من أهالي قرية كفر ابو العودين التابعة لمجلس قروي صندفا بمركز بنى مزار، شمال المنيا،اليوم السبت ، جثمان الطفلة " مكة " ضحية الإهمال الطبي، الى مثواها الأخير بمقابر الأسرة ، واتشحت القرية بالسواد وخيم الحزن ، وتعالت اصوات الصراخ والبكاء من السيدات والشباب عليها.