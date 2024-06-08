تراجع مؤقت بدرجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الأحد، يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 لـ 5 درجات على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار على شمال البلاد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن يوم الثلاثاء القادم سيشهد ارتفاع جديد في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، فضلًا عن نشاط الرياح على فترات متقطعة.

وناشد هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب الكثير من المياه والسوائل الباردة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 36 الصغرى 23

الوجه بالبحري ومدن القناة:- العظمى 35 الصغرى 22

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 30 الصغرى 20

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:- العظمى 32 الصغرى 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 38 الصغرى 28

شمال الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 23

جنوب الصعيد:- العظمى 43 الصغرى 28