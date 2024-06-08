بالفيديو .. الكوربيه تكشف تفاصيل أزمة 26 شركة سمسرة تواجه مقصلة الملاءة المالية

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع المستشار أسامة شحاته العضو المنتدب لشركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية::... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على... الخريطة الاستثمارية للمشروعات القومية تعيد الاقتصاد لمساره الصحيح

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... اصدار قواعد تشكيل لجنة إدارة صندوق ضمان التسويات بإضافة ممثل للبورصة وحماية المستثمر...حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قواعد تشكيل لجنة إدارة صندوق التسويات حيث نصت القواعد الجديدة على إضافة ممثل للبورصة المصرية وممثل لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ليصبح عدد أعضاء اللجنة بعد التعديل ٧ أعضاء وذلك برئاسة العضو المنتدب لشركة الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية وعضوية ثلاثة ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم اثنين يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وممثل عن أمناء الحفظ، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية يختاره مجلس إدارة الشركة بناء على ترشيح العضو المنتدب للشركة، وممثل عن البورصة المصرية، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية على أن يتم تعيين الأعضاء بخلاف ممثلي أعضاء الصندوق بعد صدور عدم ممانعة الهيئة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استكمال جهود الهيئة في تطوير كافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومن بينها سوق رأس المال رؤية ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي ودعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع نسب الشمول المالي من خلال العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين.

كما تحتوي الحلقة أيضا على 26 شركة سمسرة تجدد التماسها للهروب من" مقصلة"معايير الملاءة المالية ...حيث جددت شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية الالتماس المقدم للرقابة المالية بشأن موقف 26 شركة سمسرة والخاص بالمعايير الملاءة المالية لهذه الشركات.

كانت الرقابة المالية قد أصدرت قرارا بشأن هيكل معايير المالية والخاص بالحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، وتتضمن ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافا إليه القروض المساندة، وفقا لأخر قوائم مالية، معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الأليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه.

قالت الشركات المتضررة من القرار أن المهلة الممنوحة لهم لتوفبق أوضاعهم انتهت .

اضافت الشركات أنها تلتمس زيادة المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع، وذلك نظرا لأن توفيق الأوضاع سواء بدخول مساهم جديد أو قروض مساندة من إحدى المساهمين، بهذا المبلغ يتطلب بعض الوقت، بسبب الأوضاع التي يشهدها سوق المال.

كما تضمن الالتماس أن يكون الحد الأدني لحقوق الملكية والقروض المساندة 10 مليون جنيه على الأقل للشركات الحاصلة على عدد2 ترخيص "التداول في ذات الجلسة+ الهامش" وأن يكون الحد الأدنى كما تضمن القرار للشركات الحاصلة على تراخيص تزيد عن ذلك.

طالبت الشركات المتضررة الرقابة المالية الحفاظ على الشركات المتوسطة والصغيرة وأيضا على عامليها، وقاعدة عملاءها التي يكون مناسبا لها التعامل مع هذه الشركات.

كان كل من عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية ومحمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية قد التمسا من الرقابة المالية التدخل واتخاذ الاجراء المناسب لمصلحة الشركات.

تتضمن الحلقة " أيضا " " " ... " أسطول للاستثمارات المالية تستعرض فرص الاستثمار بالسوق المحلي في مؤتمر عالمي....حيث أنه في إطار استراتيجيتها القائمة على استقطاب الاستثمارات العربية، خاصة الخليجية، وعرض الفرص الاستثمارية الذهبية في مختلف القطاعات...نظمت شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية مؤتمر الأول في إمارة دبي بدولة الامارات العربية لاستعراض فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بالسوق المحلي المصري.

قال على الغنام رئيس مجلس إدارة شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية أن الشركة منذ اليوم الأول لتأسيسها قبل عدة سنوات تتبني استراتيجية طموحة، هدفها تعزيز استقطاب الاستثمارات للسوق المصري.

أضاف "الغنام" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أنه في ظل المتغيرات التي تمر بها الدولة في عملية تشجيع الاستثمارات واستقطابها للسوق المحلي، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة مؤخر متمثلة في تحرير سعر الصرف تحرص اسطول على القيام بواجبها الوطني تجاه الدولة المصرية في تعزيز استقطاب الاستثمارات.

أشار "الغنام" إلى أن المؤتمر شهد اقبالا كبيرا لعدد من المؤسسات العالمية الكبرى وبلغ عددهم 3 مؤسسات مالية عربية وعالمية، بالإضافة إلى الجالية المصرية في دول الخليج، ورجال الاعمال، وفي مقدمتهم رجل الأعمال والاقتصادي محمد فاروق عبدالمنعم من اكبر مساهمي شركة اسطول، وكذلك مساهمين اماراتيين .

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة اسطول أنه تم التخطيط لتوقيع بروتوكولات مع هذه المؤسسات المالية العالمية والعربية، وأصحاب الملاءة المالية الكبيرة بالخارج تمهيدا لتفعيلها قريبا، خاصة أن تحرير سعر الصرف أتاح للمستثمرين فرص جيدة للاستثمار في كافة القطاعات.

كما أوضح أن شركة اسطول واذرعتها الاستثمارية تحرص على تنظيم المؤتمرات الدورية التي تسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية.

كما يتضمن البرنامج... " ECMA " تطلق برنامجها التدريبي المتكامل للكوادر المهنية ... حيث استأنفت الجمعية المصرية للأوراق المالية" ECMA " مؤخرا برامجها التدريبية المتكاملة والمتخصصة في برامج تأهيل الكوادر العاملة في سوق الأوراق المالية.

أطلقت الجمعية دورتها الجديدة من برنامج الكوادر المهنية الخاصة بالعاملين في شركات السمسرة، وتضم 6 وظائف تتمثل في "مدير مخاطر، مراجع داخلي، مراقب داخلي، مدير فرع، مدير مالي ، ومدير عمليات".

قالت ماجي سليم المدير العام للجمعية أن البرنامج يهدف إلى التطوير المستمر للعاملين في سوق الأوراق المالية، وتأهيلهم بصورة اكثر احترافية، مما يسهم في رفع كفاءة السوق، والحد من المخاطر التي قد يواجهها السوق.

أضافت "سليم" أن المحاضرات تستمر لمدة شهر ونصف الشهر، بواقع 3 محاضرات أسبوعيا، على أن تنتهي منتصف يوليو الق اشارت إلى أن عدد المشاركين يصل إلى 45 متدربا.

اشارت إلى أنه تم تطبيق خدمة "اون لاين" لإتاحة الفرصة أمام المتدربين بالمحافظات من المشاركة والاستفادة من البرنامج التدريبي.

كانت " " ECMA " قد اطلقت البرنامج التدريبي المتكامل لمديري الحساب في مايو2024 ، بمشاركة 50 متدربا، لتأهليهم بصورة أكثر احترافية.

ويتضمن البرنامج الرؤية الفنية خلال الأسبوع ....حيث تتوقع تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تشهد جلسات الأسبوع الجاري استكمالا للأداء المتباين بسبب اجازات العيد.

كما تتوقع أن تسود حالة تحركات عرضية، تصل الي 500 نقطة ارتفاعا وهبوطا، وتتوقع أن يستهدف مؤشر ايجي اكس 30 مستوي 27500 نقطة.

كما تتوقع أيضا أن يمثل مستوي 26750 نقطة مقاومة، بالإضافة 25900 نقطة مستوي دعم اول، ثم 25000 نقطة مستوى دعم ثان.