عشرة من نجوم ليفربول يشاركون في يورو 2024

يعد نادي ليفربول الانجليزي احد اكبر الاندية التي لديها نجوم سيشاركون في بطولة يورو 2024 المقبلة والتي ستبدأ مبارياتها يوم 14 يونيو الجاري في المانيا بمشاركة عشرة لاعبين من النادي الانجليزي في قوائم منتخبات بلادهم من بينهم ثلاثة لاعبين سيكونوا هم قادة منتخباتهم في البطولة الاوربية .

1 - اندي روبرتسون ( أسكتلندا )

سيكون اندى روبرتسون مدافع ليفربول الايسر هو قائد منتخب اسكتلندا في البطولة الاوربية بعدما قاد منتخب بلاده في التصفيات وسيكون على موعد في النهائيات مع زميله نجم وسط ليفربول دومينيك سوبوسلاي قائد منتخب المجر في اخر مباريات المجموعة الاولى وربما تحدد الفريق المتأهل منهما الى الدور الثاني .

2 - دومينيك سوبوسلاي ( المجر )

قائد منتخب المجر واحد اهم لاعبيها والكل يترقب ادائه مع المنتخب المجري في المجموعة الاولى التي يتواجد بها الى جانب منتخبات المانيا و سويسرا و اسكتلندا بعد بدايته القوية مع ليفربول لكنه عاد وتراجع في مستواه مع المباريات الاخيرة من الدوري الانجليزي .

3 - ترينت الكسندر ارنولد ( انجلترا )

يعد الكسندر ارنولد احد اهم لاعبي المنتخب الانجليزي في البطولة وفي حال احراز المنتخب الانجليزي للقب فأن الكسندر ارنولد سيكون احد اهم مفاتيح هذا الفوز الانجليزي . يلعب الكسندر ارنولد دورا محوريا في اداء منتخب انجلترا خاصة مع تغيير مركز من الظهير الايمن الى لاعب الوسط المحوري .

4 - جو جوميز ( انجلترا )

بعد استبعاد كوينسه و كورتيس جونز من قائمة المنتخب الانجليزي لم تضم قائمة منتخب الاسود الثلاث سوى الكسندر ارنولد و جو جوميز من نادي ليفربول وسيكون الاخير لاعبا اختياطيا في تشكيلة المدير الفني جاريث ساوثجيت لكن ةمشاركته في اكثر من مركز ربما تدفع به اساسيا في المباريات .

5 - فيرجيل فان دايك ( هولندا )

قائد المنتخب البرتقالي لديه مهمة كبيرة مع المنتخب الهولندي لاستعادة اللقب الاوربي الغائب منذ عام 1988 في الجيل الذهبي لهولندا وكانت البطولة ايضا في المانيا . فان دايك هو صخرة منتخب هولندا واحد اهم نجومه في البطولة .

6 - كودي جاكبو ( هولندا )

على الرغم من مشاركته المتواضعة مع ليفربول في الموسم المنتهي الا ان كودي جاكبو هو لاعب من اهم لاعبي المنتخب الهولندي و اساسيا في هجوم الاعصار البرتقالي الذي يعتمد عليه المدير الفني رونالد كومان في البطولة الاوربية .

7 - رايان جرافنبريخ ( هولندا )

على خلفية موسم ضعيف مع ليفربول كان اختيار جرافنبريخ شيئا ممتازا بالنسبة للعب الشاب الذي سيكون عليه القتال للوصول على مكانة اساسية في تشكيلة المنتخب الهولندي .

8 - ابراهيما كوناتيه ( فرنسا )

يعد المنتخب الفرنسي الى جانب منتخب انجلترا ابرز المرشحين للفوز بلقب اليورو وابراهيما كوناتيه احد العناصر المهمة التي يعتمد عليها المدير الفني ديديه ديشامب الذي يلعب بثلاثة لاعبين في منطقة قلب الدفاع .

9 - ياروس ( جمهورية التشيك )

بعد استدعائه لاول مرة للمشاركة مع منتخب جمهورية التشيك نجح ياروس في المشاركة لاول مرة دوليا في المباراة الودية امام مالطة بعدما برز بشكل ممتاز مع فريق المعار اليه شتورم جراتز النمساوي والذي نجح في الفوز بثنائية الدوري والكأس في النمسا و يبعد فريق ريد بول سالزبورج من على قمة الكرة النمساوية بعد هيمنة طويلة لكنه لم يكون الخيار الاول في حراسة مرمى منتخب التشيك في البطولة .

10 - جوتا ( البرتغال )

على الرغم من عدم امكانية البدء اساسيا في تشكيلة منتخب البرتغال الا ان دييجو جوتا مازال يملك امكانيات كبيرة للعب دور مهم للغاية مع المنتخب البرتغالي في البطولة .

المنتخب البرتغالي يشارك في مجموعة تعد سهلة الى حد ما مما يعطي بعد الاعبين مثل دييجو جوتا للحصول على فرصة للتطور داخل مباريات البطولة نفسها .