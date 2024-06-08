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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الركراكي يعلق على مستوى تصفيات كأس العالم 2026

وليد الركراكي
وليد الركراكي

علق وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم على مباريات أسود الأطلس في تصفيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على زامبيا.

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وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز على نظيره الزامبي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات تصفيات المونديال.

وتحدث الركراكي في تصريحات صحفية عقب نهاية مباراة أسود الأطلس أمام زامبيا، حيث قال: "بالطبع، لم تعد هناك مباريات سهلة في تصفيات كأس العالم، اليوم قدم أوناحي مباراة جيدة، وزياش قادر على تقديم الأفضل".

وتابع: "زياش لاعبًا مهمًا في المنتخب عندما يكون في أفضل حالاته، ولا يُمكن أن ننسى ما قدمه للفريق".

وأكمل: "الجمهور المغربي دائما لديه حالة تخوف على المنتخب؛ وبالنسبة لي تركيزي على ما نُقدمه في الملعب".

وأختتم: "أقول للجماهير المغربية لا تخافوا، نحن في الطريق الصحيح، نحتاج فقط ثقتهم".

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