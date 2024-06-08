رئيس أذربيجان يطالب بالوقف الفوري للحرب في قطاع غزة (شاهد)

طالب إلهام علييف رئيس أذربيجان، بضرورة الوقف الفوري للحرب فى قطاع غزة.

وأضاف “علييف” خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل قصر الاتحادية، اليوم السبت، أننا ترأسنا قمة حركة عدم الانحياز خلال الـ 4 سنوات الماضية".

وأكد رئيس أذربيجان، أنه سعيد جدًا بتواجدي في مصر وزيارتي هذه ستسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الملفات الإقليمية كانت حاضرة بقوة في المباحثات مع رئيس أذربيجان، مضيفًا: “أكدت خلال المباحثات على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين”.

وأكد السيسي، أن المباحثات التي أجريت اليوم مع رئيس أذربيجان تؤكد الحرص على تعزيز العمل بين البلدين.

وأضاف السيسي: "اتفقنا على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات والتنسيق السياسي، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساندة مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة جنوب القوقاز، مضيفًا: "نقدم الدعم الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل".

نسعي لتعزيز العلاقات مع دولة أذربيجان على التعاون في مختلف المجالات

وأضاف “السيسي”: "نسعي لتعزيز العلاقات مع دولة أذربيجان على التعاون في مختلف المجالات".

وذكر السيسي أن زيارة رئيس أذربيجان إلى مصر مهمة وتعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة استنادا إلى الروابط التاريخية الممتدة بينهم.

وتابع: "أتقدم بالتهنئة إلى رئيس أذربيجان على انتخابه رئيسا لفترة جديدة، والثقة التي حظيت بها بلاده لتنظيم مؤتمر الأطراف الإطارية بشان تغير المناخ كوب 29".

السيسي استقبل إلهام علييف بقصر الاتحادية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم إلهام علييف بقصر الاتحادية، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس أذربيجان ، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.