قائمة منتخب التشيك المشاركة في يورو 2024

كشف الجهاز الفني للمنتخب التشيكي الأول لكرة القدم، بقيادة إيفان هاسيك، عن القائمة التي ستخوض كأس أمم أوروبا يورو 2024، في ألمانيا.

وتواجد في قائمة المنتخب التشيكي كل من باتريك شيك مهاجم فريق باير ليفركوزن الألماني وزميله آدم هولزيك، إلى جانب توماس سوتشيك لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي.

قائمة منتخب التشكيك المشاركة في يورو 2024

حراسة المرمى: ماتيج كوفار (باير ليفركوزن)، فيزسلاف جاروس (شتورم جراز)، جيندريتش ستانيك (سلافيا براج).

خط الدفاع: دافيد زيما (سلافيا براج)، توماس هوليس (سلافيا براج)، روبن هارناتش (فيكتوريا بلزن)، فلاديمير كوفال (وست هام يونايتد)، مارتن فيتيك (سبارتا براج)، دافيد دوديرا (سلافيا براج)، ديفيد يورسيك (هوفنهايم)، لاديسلاف كريتشي (سبارتا براج)، توماس فيسليك (سلافيا براج).

وسط الملعب: أنتونين باراك (فيورنتينا)، ميشيل ساديلك (تيفنتي)، لوكاس بروفود (سلافيا براج)، أوندير لينجير (فينورد)، لوكاس شيرف (فيكتوريا بلزن)، توماس سوتشيك (وست هام يونايتد)، بافل سلوتش (فيكتوريا بلزن)، ماتيج يورزيك (سلافيا براج).

الهجوم: باتريك شيك (باير ليفركوزن)، آدم هولزيج (باير ليفركوزن)، موجمير شيتيل (سلافيا براج)، يان كوتشتا (سبارتا براج)، فاسلاف كيرني (فولفسبورج)، توماس شوري (فيكتوريا بلزن).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب التشيكي نظيره البرتغالي بطل نسخة 2016، في في أولى مباريات ببطولة كأس أمم أوروبا، على ملعب ريد بول آرينا، يوم 18 يوليو، ثم يلتقي بـ جورجيا و تركيا.