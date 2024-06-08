الإثنين: 17 ألف طالب يؤدون امتحان الشهادة الثانوية بقنا

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المديرية أنهت استعدادتها الخاصة بأمتحانات الثانوية العامة والتي ستبدأ يوم الإثنين القادم الموافق 10 يونيو 2024م.

مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات التى توفر المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بقنا هذا العام بلغ، 17257 طالب وطالبة موزعين على 45 لجنة، حيث يؤدى الإمتحانات 11742 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم، و 1331 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة، و 4184 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، مع رؤساء اللجان، ورئيس غرفة العمليات المشكلة لامتحانات الثانوية العامة، وأعضاء اللجنة الثلاثية، و لجنة الاستراحات، وبحضور الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام، وأحمد زين الموجه العام المالي والإداري، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

كما أكد وكيل الوزارة، أن مديرى الإدارات التعليمية، تم توجيههم على القيام بكل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب، ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس، فضلاً عن متابعة تجهيزات الاستراحات على أعلى مستوى فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد، وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان، بما يتناسب مع مكانه المعلم، وكذلك تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة كافة الجهات القائمة على متابعة سير الإمتحانات. وشدد وكيل الوزارة، على حظر الدخول بالهاتف المحمول سواء للطلاب أو الملاحظين، وعدم السماح بدخول اللجان إلا المسموح لهم قانوناً، واقتصار مهمة المكلفين بتنظيم الطلاب على التواجد خارج اللجنة.

فرنسيسكان نجع حمادي تحصد المركز الثالث جمهوريا في إلقاء الشعر في مسابقة "

أعلنت مدرسة الفرنسيسكان الخاصة بنجع حمادي شمال قنا، فوز الطالب " شهاب محمد أحمد " بالصف الأول الإعدادي، بالمركز الثالث علي مستوي الجمهورية في مجال " إلقاء الشعر " في مسابقة فرنسيسكان جوت تالنت المقامة بالمركز الكاثوليكي للسينما بالقاهرة.

شارك فعاليات التكريم، الآباء الفرنسيسكان، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، و الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، و الأب مخلص مصري منسق مدارس الفرنسيسكان بمصر، ونخبة من الفنانين والفنانات من بينهم الفنانة نرمين الفقي، و الفنان أحمد فهيم، والمخرج بيتر ميمي، و المخرج رضا شوقي.

من جانبه، تقدم الآب باسيليوس كمال المدير العام لمدرسة الفرنسيسكان الخاصة بنجع حمادي، و عماد ممدوح المدير التنفيذي للمدرسة، و مريم نعيم وكيل المدرسة، وجميع العاملين بالمدرسة، بخالص التهاني إلي الطالب الفائز، متمنين له دوام التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات. يذكر أنه نافس في المسابقة نحو 12 مدرسة، وهى: مدرسة الفرنسيسكان بأبي قير، مدرسة الفرنسيسكان بسيدي بشر، مدرسة الفرنسيسكان بكفر الدوار، مدرسة الفرنسيسكان بالسويس، مدرسة الجمهورية للآباء الفرنسيسكان بالفيوم، مدرسة سانت ماري ببورسعيد، مدرسة الفرنسيسكان الخاصة بأسيوط، مدرسة السلام بمنفلوط، مدرسة الفرنسيسكان الابتدائية المشتركة بالأقصر، مدرسة الفرنسيسكان الخاصة بنجع حمادي، مدرسة الفرنسيسكان بكوم أمبو - أسوان، مدرسة الفرنسيسكان بأرمنت الحيط - الأقصر.