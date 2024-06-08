الرئيس الجزائري يصدر مرسوما بإجراء ⁧‫الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر

وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة في 7 سبتمبر 2024.

كما تضمن المرسوم الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداءً من يوم الأربعاء 12 يونيو 2024، على أن تختتم يوم الخميس 27 يونيو 2024.

وجاء في منشور الرئاسة الجزائرية على صفحتها الرسمية: “بناءً على الدستور، لا سيما المادتين 85 و91 الفقرات 7، 10، 11، والمادتين 62 الفقرة 2 و246 من الأمر رقم 21-01 الموافق 10 مارس سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي رقم 182-24 المؤرخ في 8 يونيو 2024، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر 2024".

وأضاف المنشور: "كما تضمن نفس المرسوم الرئاسي، الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداءً من يوم الأربعاء 12 يونيو 2024، على أن تختتم يوم الخميس 27 يونيو 2024".