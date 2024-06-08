حملة لإزالة عدادات المياه المُعطلة في الصالحية الجديدة

نفذت لجنة الخلسة بإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، حملة مكثفة لإزالة عدادات المياه المعطلة، وذلك وفق إشراف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز الصالحية الجديدة.

وتألفت الحملة الفنية من فرق من إدارة التنمية والتشغيل والصيانة، بالتعاون مع شرطة التعمير.

واستهدفت الحملة، إزالة ورفع العدادات التي لم تعد تعمل بكفاءة وتمثل عبئًا على الشبكة، وذلك ضمن الإجراءات التي ينتهجها جهاز مدينة الصالحية الجديدة، لتحسين كفاءة المرافق العامة، وضمان توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.

أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أن هذه الحملات ستستمر لضمان تحديث وصيانة البنية التحتية للمدينة، مشددًا على أهمية التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق هذه الأهداف وضمان تحسين جودة الحياة في المدينة.

وقد لاقت هذه الإجراءات استحسانًا من سكان الصالحية الجديدة، الذين أعربوا عن دعمهم الكامل لهذه الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم وضمان عدالة توزيع الموارد.

وفي سياق متصل، تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أعمال اللجان التجارية والرقابية لتعظيم الإيرادات وتنشيط التحصيل ورفع الوصلات الغير شرعية الخلسة، بجميع الفروع، في إٍطار سياسة الشركة للقضاء على كافة التعديات التي تتم على مرافق الدولة من خطوط وشبكات مياه وصرف صحي.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن فرع مشتول السوق نظمت الإدارة العامه للاشتراكات والعدادات والوصلات الخلسة عبر لجانها بالفرع، حملات مكثفة خلال الأشهر الماضية على العديد من قرى مشتول السوق تحت إشراف مدير عام فرع مشتول السوق، والتي شملت شارعي مصطفى كامل والعروبة وسيدي عباس وكفر أبراش وقرى (نبتيت، ودهمشا، وقشا، والصحافة، والمنير).

وأسفرت نتائج عمل تلك اللجان عن رصد وازالة المخالفات التالية: رصد عدد 114 حالة تعدي على شبكات المياه، رصد عدد 34 حالة تعدي على شبكات الصرف الصحي، ورصد عدد 50 مخالفة لشروط التعاقد.

كما تم رصد 300 ألف متر تراكم بالعدادات، ورفع عدد 37 عداد معطل واحلالهم بعدادات مسبقة الدفع، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتجارية ضد كل المخالفات.

وذكر أن فرع بلبيس شهد تنظيم حملات مكثفة من لجان القطاع التجاري بالفرع تحت اشراف مدير عام فرع بلبيس بقرية ميت ربيعة والقيام بمتابعة العدادات والقراءات الفعلية على الطبيعة والوقوف على أي مشكلة وحلها للعملاء.

وشدد المهندس عامر أبو حلاوة، على الاهتمام بالخدمات المقدمة، والعمل على تذليل أي عقبات وحل أي مشكلة قد تواجه العملاء بكافة الفئات، والتعامل اللائق معهم، وعدم التهاون في حق من حقوق الشركة، والعمل على تعظيم الإيرادات، والتي تُسهم في توفير التمويل اللازم لعمليات التشغيل والصيانة، والإحلال والتجديد بالمشروعات المختلفة والتي تعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الشركة تتيح إمكانية التواصل الدائم معها وتقديم خدماتها للعملاء من: خلال جميع مكاتب خدمة العملاء بالفروع، وعبر سيارات خدمة العملاء والمتواجدة على مدار الأسبوع بكافه مراكز وقرى المحافظة، واتاحة العديد من الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.shapwasco.com.eg، ومن خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أو محمول علي مدار 24 ساعة ويتم فحصها وحلها فورا.