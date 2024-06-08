رؤساء أجهزة 3 مدن يتفقدون أعمال رفع الكفاءة والتطوير

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن رؤساء أجهزة مدن السويس الجديدة، والشيخ زايد، والشروق، تفقدوا أعمال رفع الكفاءة والتطوير والنظافة للشوارع والميادين، والأحياء السكنية، بجانب تفقد روافع الصرف الصحي بالشروق، بهدف توفير سبل الراحة للسكان.

وفي هذا السياق، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، خلال جولة تفقدية، العمل المشترك لإدارات التنمية والنظافة والزراعة والتجميل بالجهاز بمختلف قطاعات منطقة عتاقة الصناعية، والتي شملت وضع اللافتات الجديدة وتنظيف الشوارع وتنسيق الميادين إلى جانب الأسوار والمساحات الخضراء، ومنع المخالفات وتطبيق القانون .

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، الحالة العامة في الحي التاسع مجاورات (1 – 4 – 5 )، لمتابعة أعمال النظافة والزراعة وإزالة جميع المخالفات .

وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على تكثيف أعمال النظافة وصيانة وزراعة المسطحات الخضراء، وكذلك صيانة مرمات الطرق والبلدورات، واستمرار حملات الإشغالات اليومية، موجهاً بالمتابعة اليومية ورصد جميع المخالفات بالأحياء والتعامل معها فوراً.

وتفقد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، روافع الصرف الصحى بالمدينة، بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية للروافع، والجاهزية للتعامل فى حالة الطوارئ.

وشملت الجولة التفقدية لرئيس جهاز مدينة الشروق، المرور على جميع الروافع التى تخدم قطاعى المدينة الشرقى والغربى، والبالغ عددها 4 روافع رئيسية، بهدف مراجعة الملحقات من مولدات الكهرباء وتجربتها، وذلك لكل محطة، وكذا أرصدة الوقود الاحتياطية.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشروق، على المراجعة المستمرة لمصادر التيار الكهرباء البديلة سواءً مصدرى التغذية الدائمين للتشغيل، وكذا مولدات الكهرباء ومراجعتها أولاً بأول مع تكثيف فرق الطوارئ، والمرور على مطابق الصرف والأمطار والتطهير الدورى للمطابق، واستعداد كامل المنظومة للتعامل فى حالات الطوارئ.