سيدات هوكى الشرقية تحصد كأس مصر للمرة السادسة فى تاريخ المسابقة

حققت سيدات فريق هوكى نادي الشرقية، فوز كبيرًا على سيدات ايسترن كومباني فى نهائى بطولة كأس مصر للهوكي بثلاثية نظيفة للمرة السادسة فى تاريخ المسابقة، فى مباراة اتسمت بالأداء القوى والإصرار على تحقيق الفوز، ليتوج الفريق بالبطولة، والتى أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية؛ التهنئة لمجلس إدارة نادى الشرقية برئاسة الدكتور حمدى مرزوق والجهاز والفنى واللاعبات، بحصد اللقب للمرة السادسة والتتويج ببطولة كأس مصر، متمنيا دوام التوفيق والنجاح للفريق خلال المرحلة المقبلة فى ظل الدعم الذى يشهده قطاع الرياضة بالمحافظة من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وقد أقيمت مراسم التتويج عقب نهاية المباراة وسط احتفالات مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي ببطلات إفريقيا بحضور الكابتن شريف كمال رئيس الإتحاد المصري للهوكي، والدكتور أيمن الباسطي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي، والكابتن تامر حسني عضو الإتحاد المصري للهوكي، وإبراهيم الباجوري المشرف على الفريق وعضو مجلس الإدارة، والدكتور إسلام سمير عضو مجلس الإدارة.

وفي سياق متصل، اختتم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، دوري الاتحاد على مستوى أندية واتحادات محافظة الشرقية، حيث أقيمت المباراة النهائية بين فريق مركز شباب السعديين وفريق مركز شباب غزالة، وذلك على ملاعب مركز شباب أبوحماد، وتم صعود الفريقين إلى التصفيات النهائية لدوري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر الى تصفيات قطاعات المحافظات لدوري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر 2023/2024 في كرة القدم.

وفي لعبة تنس الطاولة، فاز فريق مركز شباب أبو كبير على مركز شباب كفر الدير، وذلك بمشاركة عدد 6 مراكز من أندية الفتاة والمرأة في التصفيات النهائية لدوري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وهم: مركز التنمية الشبابية بلبيس، مركز التنمية الشبابية بكفر صقر، ومركز شباب السعديين، ومركز شباب الحلمية، ومركز شباب أبوحماد، ومركز شباب شرقية مباشر، ومركز شباب مباشر، وقد فاز بالمركز الأول بمركز التنمية الشبابية بلبيس.

وحضر الحفل الختامي لدوري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالشرقية، كل من: الدكتور ماجد العزازى رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وعمرو عبد السلام رئيس فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالشرقية، والنائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب، والسيد خليل معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، والدكتور عمر حجازى معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة.

ويأتى ذلك بهدف توعية اللاعبين باهمية ممارسة الرياضة، لحماية الجسم من الأمراض، وتوسيع قاعدة الممارسين للنشاط الرياضي، واكتشاف المواهب في الكرة القدم، وشغل أوقات الفراغ لديهم فى نشاط هادف وبناء.