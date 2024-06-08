وكيل شباب ورياضة القليوبية يتابع مركز التخاطب بمركز شباب مساكن اسكو

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، سير العمل بمركز التخاطب وتنمية المهارات بمركز شباب مساكن اسكو بشبرا الخيمة يرافقه، محمود شعبان معاون المدير العام ومنسق مكتب قادرون باختلاف، الدكتور عطية جودة مدير مركز شباب مساكن اسكو .

تأتى الزيارة لمتابعة انضباط العمل وتواجد الاخصائيين ، والتعرف على المعوقات التى تواجه العمل والاستماع لآراء اولياء الامور فى الخدمات المقدمة لذويهم ، ووجه الصبروط مديري واخصائي المركز بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل والالتزام بالجدول الزمنى للجلسات، والتواصل المستمر مع اولياء الامور .

وأكد الصبروط، أن الهدف من إنشاء مراكز التخاطب هو تقديم الخدمة لأصحاب الهمم من خلال الجلسات والخدمات المقدمة لذويهم واسرهم من خلال مبادرة جسور الأمل فى تقديم ورش عمل ودورات تدريبية وإرشاد أسري لأولياء الأمور، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، مشيرا إلى أن تلك الخدمات تقدمها وزارة الشباب والرياضة مجانا لابنائنا من ذوى الهمم بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن محافظة القليوبية تضم عدد 4 مراكز للتخاطب هى مركز اسكو ، العمار، كفر الجزار ومركز الاحراز وبصدد افتتاح 3 مراكز اضافية بمركز شباب كوم الاطرون ، نادى القناطر الخيرية ، ومركز الامل التنمية الشبابية بالخانكة ، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة جسور الأمل لإنشاء 60 مركزا جديدا للتخاطب على مستوى الجمهورية .