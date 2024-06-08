الإحصاء: 11% زيادة في حالات التلقيح الصناعي للماشية والحيوانات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم السبت، النشرة السنوية لإحصائيات أمراض الحيوان والدواجن لعام 2023، وشهدت بعض المؤشرات الرئيسية تغيرات ملحوظة مقارنة بعام 2022.

أولاً: الماشية:

شهد عام 2023 انخفاضًا ملحوظًا في بؤر الإصابة بمرض الحمى القلاعية في الماشية، حيث بلغ عدد البؤر 12 بؤرة مقابل 93 بؤرة في عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 86.6%.

على العكس من ذلك، ارتفع عدد بؤر الإصابة بمرض الجلد العقدي في عام 2023 إلى 17 بؤرة مقابل 6 بؤر في عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 183.3%.

وتم تحصين 2.1 مليون رأس من الأغنام بلقاح طاعون المجترات الصغيرة في عام 2023، مقارنة بـ 1.1 مليون رأس في عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 90%.

وارتفع عدد الماشية والحيوانات التي تم علاجها من الأمراض الباطنة في عام 2023 إلى 757 ألف حالة، مقابل 690 ألف حالة في عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 9.7%.

ثانياً: الدواجن:

شهد عام 2023 انخفاضًا في بؤر الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور في الدواجن، حيث بلغ عدد البؤر 56 بؤرة مقابل 70 بؤرة في عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 20%.

و على الرغم من انخفاض بؤر أنفلونزا الطيور، إلا أن أعداد الدواجن التي تم علاجها من الأمراض الباطنة قد انخفضت في عام 2023 إلى 3.2 مليون حالة، مقابل 8.1 مليون حالة في عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 60.5%.

ثالثاً: التلقيح الصناعي:

شهد عام 2023 زيادة طفيفة في أعداد الماشية والحيوانات التي تم تلقيحها صناعيًا، حيث بلغ عددها 468 ألف رأس مقابل 421 ألف رأس في عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 11%.