ندوةدينية لفتيات منيا القمح عن «مناسك الحج»

نفذت إدارة شباب منيا القمح، يوم ترفيهي لقادرون باختلاف في تعليم المهارات الأساسية فى الرسم، وكذلك فى ملعب كرة القدم، وذلك ضمن خطة نشاط المركز حيث تهدف إلى زيادة وعي المجتمع بقدرات الأطفال قادرون باختلاف، وإبراز مواهبهم وإمكانياتهم، مما يساعد في تقديرهم واحترامهم وتعزيز مفهوم الدمج الاجتماعي للأطفال، من خلال اشراكهم في أنشطة مجتمعية مما يساعد على بناء مجتمع أكثر شمولية، ومنح الأطفال فرصة لتحقيق الإنجاز والشعور بالنجاح، مما يعزز من تقديرهم الذاتي، وثقتهم بأنفسهم.

وفي مركز شباب شبرا السلام، تم تنفيذ الندوة الدينية عن مناسك الحج وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز حيث تهدف إلى التوعية بأهمية الحج كونه الركن الخامس فى الإسلام، وتم التوضيح أهمية فرض الحج وقصة سيدنا إبراهيم وابنه اسماعيل وزوجته هاجر، وقصة الفداء العظيم، ومناسك الحج والفوائد التي تعود على الفرد من أداء فريضة الحج، وذلك بتوبة وترك الذنوب والمعاصي والمغفرة من الله سبحانه وتعالى.

وفى مركز شباب السعديبن، تم تنفيذ البرنامج التدريبي وورش العمل لتعليم أساسيات الخط العربي، بحضور أشرف ندا وذلك ضمن خطة النشاط التي تهدف لتقديم مبادئ الخط العربي وتاريخه وانواعه المختلفة، وتطوير مهارات الكتابة بالخط العربي، بما في ذلك تحسين الدقة والتنسيق وتعزيز الإبداع والفن في الكتابة بالخط العربي، وتشجيع المشاركين على ابتكار تصميماتهم الخاصة، وتعريف المشاركين بالأدوات المختلفة المستخدمة في الخط العربي مثل «الأقلام الأحبار والورق المناسب» وتعزيز التفاعل بين المشاركين، وتبادل الخبرات والمعرفة.

ويعد هذا البرنامج تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في فن الخط العربي، وتم التنفيذ تحت إشراف مسئول النشاط ومجلس الإدارة.

وفى مركز شباب ميت يزيد، تم تنفيذ يوم رياضي فى الجمباز للفتيات، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز، بهدف التوعية بأهمية ممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض، واكتشاف المواهب وتدريبهم وصقل مواهبهم وخلق روح المنافسة بينهم، وشغل اوقات الفراغ في نشاط هادف، مما يساعد على جذب عضويتهم لمركز الشباب، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعة، وجعل الرياضة أسلوب حياه.

وكانت البداية بتمرينات اللياقة البدنية لحماية اللاعبين من الخطر، حيث تم التنفيذ تحت إشراف الأخصائية الرياضية بالمركز ومجلس الإدارة.

وفى مركز شباب قطيفة العزيزية، تم تنفيذ المسابقة الفنية من وحي الخيال، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز والتي تهدف لاستخدام الرسم كطريقة للتعبير عن النفس، واكتشاف المواهب الفنية وتدربيهم وصقل مواهبهم وشغل أوقات الفراغ في نشاط هادف، وتم التنفيذ تحت إشراف مسئول مركز الشباب ومجلس الإدارة.

وفى مركز شباب بنى هلال، تم تنفيذ التدريبات الدورية لأعضاء الأكاديمية في الكاراتية، وسط حشد جماهيري ملحوظ وتدريبات مكثفة لأعضاء الأكاديمية، وللدفاع عن النفس، وتعليم فنون القتال، حيث تهدف إلى اكتشاف المواهب وتدريبهم وصقل مواهبهم وخلق روح المنافسة بينهم وشغل اوقات الفراغ في نشاط هادف مما يساعد على جذب عضويتهم لمركز الشباب.

وفى مركز شباب كفر الصعيدي، تم تنفيذ المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز التي تهدف لتحفيز المشاركين على حفظ القران الكريم، وزيادة اقبالهم عليه، وغرس القيم والمبادئ الإسلامية في نفوس المشاركين، وتعزيز العلاقة بينهم وبين كتاب الله، واكتشاف المواهب القرآنية وتشجيعها، وتقديم الدعم اللازم لهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب، وعبد الحميد محمد الصادق مدير عام الإدارة.