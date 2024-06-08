جيران البرج المخالف المائل في سمالوط يطالبون مدبولي بإزالة آمنة.. صور

طالب جيران البرج المخالف المائل وسط مدينة سمالوط 5شارع 6 أكتوبر متفرع من شارع هشام وأسواق الإتحاد أمام أبو عوف بإزالة آمنه يفعلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد تعرض بيوتهم لشروخ وتصدعات فيما اتهموا محلية سمالوط بالتواطئ مع المخالفين وتمكينهم بفعل سحر الرشاوي التي بجيد تعاطيها المخالفون.

ويخاف سكان المنطقة أن يتساقط عليهم البرج المخالف من ليل أونهار بينما ينشغل المسئولون بعد أوراق الرشاوي وكان السكان المجاورون للبرج قد هرعوا لكافة المسئولين بمحلية سمالوط لكنها غضت الطرف وتركت المخالفين حتي وصلوا للدور العاشر ومكنت المحلية المخالفين من فتح المحلات التجارية دون تراخيص بفعل الرشاوي الباهظة بينما لا تتمكن محافظة المنيا من فعل شيئ وازالة البرج بسبب خداع محلية سمالوط لكافة الأجهزة وتضليلها واتهامها في ذات الوقت.

وقد بح صوت المتضررين بالشكوي لكن ليس من مجيب وياجأ المتضررون للسيد رئيس الوزراء بعد أن فقدوا الأمل في محلية سمالوط التي تتواطئ مع المخالف ولاتروج إلا الدجل ولا تنفع ضدها الشاوي ولا تشفع المحاضر بسبب قدرتها المطاطية علي التملص من التوجيهات الرئاسية