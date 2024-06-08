استعدادات مكثفة لمحافظة الغربية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن والمدارس والإدارات التعليمية ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، والتي ستنطلق يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل، مؤكدًا ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلاً عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة جاهزية محيط اللجان بمركزي كفر الزيات وقطور والتي أعقبها اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ب 12 مركز ومدينة من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة و مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام .

وتابع المحافظ، محيط المدارس ب 12 مركز ومدينة موجها بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، مشدداً علي ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة و اللائقة بمحافظة الغربية، مؤكدا متابعته على مدار الساعة لجاهزية كافة المدارس لاستقبال مارثون الامتحانات .

ومن جانبه أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية بالغربية، أن 40661 طالب وطالب سوف يؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز اللجان بالأثاث المناسب والكافي لطلاب المرحلة الثانوية حرصا على توفير الراحة للطلاب و تجهيز كافة اللجان بالمراوح وذلك بعد التأكد من سلامة تركيبها وتأمنيها بالنسبة لمراوح السقف والمراوح الجانبية كما تم السماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي وبذلك جميع اللجان مجهزة بالمراوح لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على جميع اللجان للوقوف على مدى صلاحيتها لأداء الامتحان بها وذلك من خلال استمارة متابعة جاهزية لجان الثانوية العامة تم تصميمها خصيصيا لهذا الغرض وتغطى كافة التجهيزات المطلوبة لسير الامتحان من حيث ( الانتهاء من الصيانات البسيطة – المراوح – الإضاءة –تطهير وتعقيم الحجرات – فرش اللجان) كما تم طباعة بنر للتعليمات و حظر اصطحاب المحمول للطلاب و المعلمين وتعليقه داخل كل لجنة، كما تم تجهيز عدد 25 استراحة استراحة (14 ) رجال (9) سيدات بعدد (684) سرير موزعة على الإدارات لراحة المراقبين .