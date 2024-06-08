مريم لاعبة الفيوم تستعد لمنافسات بطولة أفريقيا للدراجات البارالمبية

تستعد مريم محمد شحاتة لاعبة فريق الدراجات بنادى محافظةً الفيوم؛ للمشاركة فى البطولة الافريقية للدراجات البارالمبية، لذوى الاحتياجات الخاصة، و ينظمها الإتحاد المصرى للدراجات، وتستضيفها مصر بإستاد القاهرة، خلال الايام القادمة، بالإضافة إلى استعدادتها أيضاً لبطوله الجمهورية المقرر إقامتها بمحافظه الفيوم.

وأكد الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى للدراجات، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية ضمت كل من الكابتن محمد ابراهيم مدرب المنتخب القومى، والكابتن محمد فتحى مدرب المنتخب، والمدير الفنى للعبة بالفيوم، لاختيار اللاعبين الذين سيتم مشاركتهم فى البطولة لسباقات المضمار والطريق وذلك قبل انطلاق البطولة بأسبوع.

وأضاف أن تنافس اللاعبين فى البطولة يشمل دراجات المضمار والطريق، وأن اهمية البطولة يكمن فى انها المؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية فى باريس 2024 وان المنافسات فى إستاد القاهرة الدولى، بينما تجرى منافسات الطريق فى المقطم، وان الاتحاد الافريقى وافق على اسناد البطولة الى مصر لقدرتها على تنظيم هذه الفعاليات والاحداث الرياضية الكبرى، بالإضافة إلى البنية الانشائية الضخمة، خاصة انه سبق و تم استضافة بطولة العالم للدراجات، فى ستاد القاهرة .

الحصان الرابح

وأكد الكابتن محمد فؤاد، أن مريم ستكون الحصان الرابح فى هذه المنافسة، مشيراً إلى أنه وقع الاختيار عليها للانضمام لمنتخب مصر للدراجات، واثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أن اختيارها كان اختياراً موفقا وتقييما سليماً.

مريم بطلة الفيوم، طالبة فى الثانوية العامة، وانضمت لفريق الدرجات بنادى محافظة الفيوم الرياضى، منذ عامين وحصلت علي المركز الرابع في بطولة الجمهورية الأخيرة بمحافظة السويس والتى نظمها الاتحاد المصرى للدراجات، كما حصلت اللاعبة فى عام 2021 على الترتيب الرابع فى سباق الفيوم الجديدة و رابع ودورى 2 فرق فى 2022، والمركز الثالث فرق جمهورية عام 2023، وثالث قنطر ضد الساعة، وتانى فرق فردي، وثالث فرق قنطر 2024 و رابع فردي ورابع قنطر جمهورية و ثالث فرق دورى فى السويس.

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