محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع تطوير طريق المنصورية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بالقطاع الجنوبى لترعة ومحور المنصورية بطول ٢.٢ كم بداية من كوبرى عز وحتى الطريق الدائرى وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومدى إلتزام الشركات المنفذة للأعمال بمعايير الجودة.

شملت جولة المحافظ متابعة إنتهاء شركات المرافق من التحويلات الخاصة بخطوط المياه والصرف الصحى الرئيسية وشبكات الكهرباء وتنفيذ الوصلات الخاصة بأعمال التطوير .

شدد المحافظ على ضرورة الإنتهاء من تركيب بالوعات الأمطار وأعمدة الإنارة لسرعة وضع الطبقة الرابطة بطول الطريق لتيسير حركة السيارات.

كما وجه المحافظ مسئولي حى الهرم بحصر الشوارع الجانبية للمحور لإدراجها بخطة التطوير مع إلزام أصحاب المنشأت الخاصة ومسئولي المنشأت العامة المحيطة بالمشروع بسرعة تطوير الأسوار الخاصة بكل منشأة لمواكبة أعمال التطوير.

وأكد محافظ الجيزة ان أعمال التطوير بالمنطقة تتضمن رصف وتجميل الطريق وتركيب شبكات الإنارة والتشجير واللاندسكيب واقامة منطقة استثمارية بالجزيرة الوسطى اعلي أعمال تغطية الترعة تحوى ٢٠ بارتشن تجاري ودورات مياه واستراحات ومناطق ترفيهية وجراج للسيارات الخاصة ليسع مايقرب من ٦٠٠ سيارة لمنع الإنتظار بعرض الطريق لتحقيق السيولة المرورية.

وأشار محافظ الجيزة ان الأعمال تأتي في اطار خطه الدولة نحو رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة و شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومسئولي أجهزة المرافق والشركات المنفذة للأعمال.