عاجل
عاجل.. الاحتلال يعلن تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات
السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فتح 406 فصول محو الأمية بمراكز بالمنيا

فتح فصول محو الأمية
فتح فصول محو الأمية

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، فتح فصول محو الأمية بمراكز شمال وجنوب المنيا.

 وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن فتح 406 فصول محو الأمية في 7 مراكز على مستوى المحافظة خلال شهر مايو الماضى، وذلك تمهيداً لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة ، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، من جانبه ، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة ، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة ، لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا إلى أنه تم فتح 406 فصول بمراكز ، (مطاى ـ ملوى ـ ديرمواس ـ أبوقرقاص ـ العدوة ـ مغاغة ـ المنيا) ، بما يتيح استقبال 4060 دارساً ودارسة من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.

جديرا بالذكر أن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قد أعلن خلال شهر إبريل الماضي ، عن فتح 237 فصلاً لمحو الأمية بمراكز(مطاى ـ ملوى ـ ديرمواس) ، خلال شهر مارس الماضي تمهيدا ً لدخول رواد الدورة الإمتحانية في المرحلة القادمة ، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

من جانبه قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة ، لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا إلى أنه تم فتح 237 فصلا ًمنها ،  50 فصلاً بإدارة شباب مطاى ، 108 فصول بإدارة شباب ديرمواس ، 79 فصلاً بإدارة شباب ملوى ، بما يتيح استقبال 1659 من الدارسين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.

الجريدة الورقية