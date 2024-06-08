فتح 406 فصول محو الأمية بمراكز بالمنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، فتح فصول محو الأمية بمراكز شمال وجنوب المنيا.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن فتح 406 فصول محو الأمية في 7 مراكز على مستوى المحافظة خلال شهر مايو الماضى، وذلك تمهيداً لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة ، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، من جانبه ، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة ، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة ، لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا إلى أنه تم فتح 406 فصول بمراكز ، (مطاى ـ ملوى ـ ديرمواس ـ أبوقرقاص ـ العدوة ـ مغاغة ـ المنيا) ، بما يتيح استقبال 4060 دارساً ودارسة من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.

جديرا بالذكر أن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قد أعلن خلال شهر إبريل الماضي ، عن فتح 237 فصلاً لمحو الأمية بمراكز(مطاى ـ ملوى ـ ديرمواس) ، خلال شهر مارس الماضي تمهيدا ً لدخول رواد الدورة الإمتحانية في المرحلة القادمة ، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

من جانبه قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة ، لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا إلى أنه تم فتح 237 فصلا ًمنها ، 50 فصلاً بإدارة شباب مطاى ، 108 فصول بإدارة شباب ديرمواس ، 79 فصلاً بإدارة شباب ملوى ، بما يتيح استقبال 1659 من الدارسين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.