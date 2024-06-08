1.4 % خسائر الذهب خلال أسبوع والأونصة تتراجع 82 دولارًا

تلقت أونصة الذهب العالمي صفعة قوية خلال الأسبوع الماضي لتسجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع، وتغلق على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد تقرير الوظائف الأمريكي الأفضل من المتوقع بالإضافة إلى بيانات عن توقف الصين عن شراء الذهب في مايو.



انخفضت أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.4% لتسجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع عند 2286 دولارا للأونصة مسجلة انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي لتفقد 33 دولارا وتغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2294 دولارًا للأونصة، وفق التحليل الفني من جولد بيليون.



يعد الانخفاض الحاد الذي سجله الذهب يوم الجمعة الماضية في آخر جلسات تداول الأسبوع هو الفيصل بالنسبة لحركة الذهب خلال الأسبوع الماضي بأكمله، فقد انخفض الذهب يوم الجمعة بنسبة 3.5% وهو أكبر انخفاض يومي منذ 9 نوفمبر من عام 2020.



فقد الذهب 82 دولارا من قيمته أول أمس الجمعة وحده ليغلق تحت المستوى 2300 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ آخر أيام شهر إبريل الماضي ليتقلص ارتفاع الذهب منذ بداية عام 2024 إلى 11.2% بعد أن كان يتخطى 14% في وقت سابق من الأسبوع الماضي، الأمر الذي قد يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

شهدت صناديق الذهب المتداولة المدعومة ماديًا بالذهب خلال شهر مايو الماضي أول تدفق شهري إيجابي لها منذ مايو من عام 2023، بقيمة 529 مليون دولار أمريكي بمقدار 8.2 طن ذهب. حيث أدى ارتفاع سعر الذهب (+2%) والتدفقات إلى دفع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (AUM) للارتفاع بنسبة 2% إلى 234 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022. ومع تحسن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب في مايو، انتعشت الحيازات الجماعية إلى 3088 طن، لكنه يظل أقل بنسبة 8.2% من متوسط عام 2023 عند 3,363 طن.



بالنسبة أسعار الذهب في مصر فقد شهد سعر الذهب المحلي انخفاض محدود خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن مقدار الانخفاض في السعر المحلي كان محدود بشكل كبير مقارنة مع انخفاض السعر العالمي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات أمس السبت عند المستوى 3100 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى 3095 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 60 جنيها ليغلق عند المستوى 3090 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3150 جنيها للجرام.

خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بنسبة 0.6% ليفقد 20 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3090 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 3110 جنيهات للجرام.

التذبذب كان مسيطر على أداء الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بينما كان السعر يتأثر بتحركات سعر الذهب العالمي، ولكنه كان يتأثر بشكل طفيف بسبب ثبات العوامل الأخرى مثل استقرار سعر الصرف وضعف الطلب المحلي على الذهب.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي فيما يعد انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد أن سجلت انخفاض حاد يوم الجمعة الماضية بسبب إعلان البنك المركزي الصيني عن توقفه لشراء الذهب خلال شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى قوة بيانات الوظائف الأمريكية التي قلصت التوقعات بشأن خفض الفائدة هذا العام.