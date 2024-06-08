عاجل
عاجل.. الاحتلال يعلن تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات
السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منافسو رونالدو.. قائمة تركيا في كأس الأمم الأوروبية 2024

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أعلن فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لمنتخب تركيا الأول لكرة القدم القائمة الأساسية للمشاركة استعداداً لخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية بألمانيا 2024.

إقرأ أيضًا..

txt

روسيا ترحب برغبة تركيا في الانضمام إلى البريكس

ويقع منتخب تركيا فى المجموعة السادسة والأخيرة التي تضم كل من  البرتغال، جورجيا والتشيك.

وضمت قائمة تركيا لليورو كل من:

في حراسة المرمى: ألتاي بايندير – مارت جونوك – أوغورجان شاكر.

في خط الدفاع: مارت مولدور – زكي شيليك – عبدالكريم بردكجي – أحمدجان قبلان – ميريح ديميرال – صمد أكايدن – فيردي كاديوغلو.

في خط الوسط: هاكان تشالان أوغلو – إسماعيل يوكسيك – كاهان أيهان – أوكاي يوكوشلو – أوركان كوكشو – صالح أوزجان.

في خط الهجوم: عرفان جان كاهفجي – يونس أكجون – كنان يلديز – كرم أكتورك أوغلو – أردا جولر – باريش ألبير بيلماز – بيرتوغ يلدريم – جينك توسون – سميح كيليشسوي – يوسف يازجي.

مواد متعلقة

أهلاً‭ ‬رمضان

همسات‭ ‬روحية

شهر‭ ‬البُشرى

شهر‭ ‬الصوم‭ ‬بين‭ ‬ثقافة‭ ‬البذخ‭ ‬وضرورة‭ ‬التقشف

استقبال‭ ‬شهر‭ ‬الصيام

حبه‭ ‬عنوان‭ ‬الإيمان

‭..‬وجاء‭ ‬رمضان

«ستات مصر» قادرات على التحدى والمواجهة
الجريدة الورقية