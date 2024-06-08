منافسو رونالدو.. قائمة تركيا في كأس الأمم الأوروبية 2024

أعلن فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لمنتخب تركيا الأول لكرة القدم القائمة الأساسية للمشاركة استعداداً لخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية بألمانيا 2024.

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ويقع منتخب تركيا فى المجموعة السادسة والأخيرة التي تضم كل من البرتغال، جورجيا والتشيك.

وضمت قائمة تركيا لليورو كل من:

في حراسة المرمى: ألتاي بايندير – مارت جونوك – أوغورجان شاكر.

في خط الدفاع: مارت مولدور – زكي شيليك – عبدالكريم بردكجي – أحمدجان قبلان – ميريح ديميرال – صمد أكايدن – فيردي كاديوغلو.

في خط الوسط: هاكان تشالان أوغلو – إسماعيل يوكسيك – كاهان أيهان – أوكاي يوكوشلو – أوركان كوكشو – صالح أوزجان.

في خط الهجوم: عرفان جان كاهفجي – يونس أكجون – كنان يلديز – كرم أكتورك أوغلو – أردا جولر – باريش ألبير بيلماز – بيرتوغ يلدريم – جينك توسون – سميح كيليشسوي – يوسف يازجي.