وحدات تكافؤ الفرص تنظم ندوات دينية وتوعوية بمراكز ومدن الشرقية

قامت وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية بتنفيذ (5) ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الأسبوع الماضي استهدفت السيدات، تناولت (مخاطر الزواج المبكر- الصحة الإنجابية - فضل العشر الاوائل من ذي الحجة - الجفاف والتصحر).

وفى سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها على النحو التالي:

قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "الصحة الإنجابية" ناقشت مخاطر الزواج المبكر وأهمية التغذية السليمة للأم اثناء الحمل كما تناولت عرض للمبادرات الرئاسية المقدمة للحفاظ على صحة الأم والطفل، والندوة الثانية بعنوان "فضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة" تناولت فضل صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة واهمها يوم عرفة، كما أكدت على تقديم الصدقة لمن لم يستطيع تقديم اضحية، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، و بالتنسيق مع وحدة السكان والإدارة الصحية وإدارة الأوقاف بمركز فاقوس.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالعصايد بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة بعنوان (فضل العشر الأوائل من ذي الحجة) وذلك بمقر الوحدة بالتعاون مع منطقة وعظ الشرقية.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان "الجفاف والتصحر" تناولت أسباب التصحر ومخاطر التعدي على الأراضي الزراعية وتبوير الأراضي الخصبة ، كما ناقشت ترشيد استهلاك المياه وذلك بالتنسيق مع إدارة منيا القمح التعليمية وفرع ثقافة منيا القمح وجهاز شؤون البيئة بالشرقية ومركز شباب منيا القمح فضلاً عن قيام وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالجُديدة بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة عن مخاطر الزواج المبكر وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بمنيا القمح.

يذكر أن وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بالمراكز والمدن بنطاق محافظة الشرقية، قامت بتنفيذ أربع ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي استهدفت السيدات والمسنين، تناولت الحفاظ على المال العام وعدم إهداره، هشاشه العظام، رعاية المسنين، حرمة التلاعب بأقوات الناس واحتياجاتهم، بالإضافة لتنظيم اختبار لمحو الأمية وتعليم الكبار لعدد (64) دارس لمن يجيدوا القراءة والكتابة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دورا كبيرا في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة وكانت على النحو الآتي:

وعقدت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بسنهوت بمركز منيا القمح، بتنظيم ندوة دينية بعنوان (الحفاظ على المال العام وعدم إهداره) تناولت أهمية المحافظة على المال العام لأنه ملك الجميع فهو أمانة في يد من ائتمن عليه، فيجب عليه رعاية هذه الأمانة بما تقتضيه المصلحة التي خصص لها.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية وادارة غرب التعليمية بتنظيم اختبار لمحو الأمية وتعليم الكبار لعدد (64) دارس لمن يجيد القراءة والكتابة وذلك بمدرسة عبد العزيز على بالزقازيق.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس، ندوتين الأولى بعنوان "هشاشه العظام" تناولت تعريف هشاشة العظام وأنواعها وأعراضها وأسبابها وكيفية تشخيص هشاشة العظام والوقاية منها، والندوة الثانية بعنوان: "حرمة التلاعب بأقوات الناس واحتياجاتهم" تناولت تحريم الدين الإسلامي للغش والتطفيف في الكيل واحتكار السلع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من احتكر على المسلمين طعام ضربه الله بالحزام والإفلاس) بالتنسيق مع وحدة السكان بالمركز وإدارة الأوقاف، وذلك بمقر المدينة الأمنة "واحة آمان" بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

وقامت وحدتي تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم والوحدة المحلية بدبيج بتنظيم ندوتين عن: (حقوق ورعاية المسنين) تناولت أهمية رعاية المسنين نفسيا واجتماعيا وصحيا وثقافيا، وذلك بالاشتراك مع الإدارة الصحية بديرب نجم ومديرية الصحة بالشرقية.

وكانت وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية، قامت بتنفيذ (5) ندوات دينية وتوعوية وثقافية استهدفت السيدات، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري تناولت (ترشيد الاستهلاك وأثره في تحقيق التنمية المستدامة - التليفون المحمول - ندوتين عن رعاية حقوق المسنين - الاعتدال والوسطية في الانفاق).

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها على النحو الآتي:

قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "ترشيد الاستهلاك وأثره في تحقيق التنمية المستدامة" ناقشت مفهوم ترشيد الاستهلاك وأهميته، والاعتدال في الأمور الحياتية والاقتصادية بما يكون له الأثر الكبير في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية و البيئية ليسود الخير والرفاهية المجتمعية، والندوة الثانية بعنوان "الاعتدال والوسطية فى الإنفاق" تناولت عدم الإسراف والتبذير، لأن الاعتدال من صفات وأخلاق الأنبياء عليهم السلام ويجعل صاحبه عزيز النفس محبوبا من الله والناس وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وبالتنسيق مع وحدة السكان والإدارة الصحية وإدارة الأوقاف بمركز فاقوس.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوتين بعنوان (رعاية حقوق المسنين) بوحدتي بهنيا و جميزه بنى عمرو وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز ديرب نجم.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة لمعلمي محو الأمية بعنوان " التليفون المحمول" تناولت الآثار الصحية والنفسية للإفراط في استخدام التليفون المحمول وخصوصًا على الأطفال وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار وجهاز شؤون البيئة بالشرقية.