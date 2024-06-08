ضبط عنصر إجرامي بأسوان بحوزته أسلحة نارية وذخائر ومخدرات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامى بأسوان، وتبين أن بحوزته أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

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جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن أسوان قيام (عنصر إجرامي شديد الخطورة-محكوم عليه فى عدد من القضايا أبرزها "سلاح– شروع فى قتل – حريق عمد" – وسبق إتهامه فى قضيتين) بالإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة أول أسوان.. وبحوزته (2 بندقيةخرطوشوعدد من الطلقات–كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"–سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُدانين بخطف شخص ‏وسرقته بالإكراه في دار السلام بالسجن المُشدد 10 سنوات.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، ‏وأمانة سر محمد طه. ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين أحمد.م وحمادة.ر وسعداوي.م بأنهم في يوم 30 مارس 2022 بدائرة قسم شرطة ‏دار السلام خطفوا المجني عليه أحمد.ح بالتحايل بأن استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ‏ذويه. ‏

وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول غايتهم على النحو المُبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت لهم النيابة أيضاً أنهم سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أحمد.ح بطريق الإكراه ‏الواقع عليه بأن أستدرجوه لمحل الواقعة وروعوه بغلبة عددهم.‏

وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات كرهاً عنه وذلك على النحو المبين ‏بالتحقيقات. ‏

كما أنشئوا حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهام الأول والثاني. ‏