فيرستابين يخشى تكرار أعطال سيارته قبل جائزة كندا الكبرى

اعرب الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول بطل العالم في الموسمين الاخيرين لسباقات الفورميلا وان عن قلقه الشديد من العطل الذي اصاب سيارته خلال التجارب الحرة لجائزة كندا الكبرى على حلبةى مونتريال واضطره للخروج من التجارب الحرة الثانية دون استكمالها .

وكانت التجارب الحرة في جائزة كندا الكبرى قد صافها العديد من الازمات بالامس ابرزها حالة الطقس السيىء التي تزامنت مع التجارب الحرة الاولى مما ادى الى عدم اجراء اغلب السائقين لها و اصطدام السائق الصيني جو سائق فريق صاوبر بالحائط بسبب انزلاقه بفعل الاطار على الحلبة وخروجه من التجارب ثم خروج الهولندي ماكس فيرستابين من الجولة الثانية للتجارب الحرة بسبب عطل كهربائي في سيارته مما دعا فريق ريد بول الى مطالبته بعدم استكمال التجارب الحرة .

وقال ماكس فيرستابين عقب انتهاء التجارب الحرة : الاولوية الان لمعالجة سبب هذا العطل في السيارة . لا ادرى السبب في هذا العطل والفريق بالكامل سيعكف على ايجاد حلول له لكن ما اود قوله ان السيارة لم تكن على ما يرام .

واضاف ماكس فيرستابين : بالقطع ما حدث لم يكن مثاليا بالنسبة لي فقد كانت أرغب في عمل المزيد من اللفات على الحلبة لدراستها بشكل جيد خلال التجارب الحرة سواء على الحلبة المبتلة او على الحلبة والطقس جيد لكن ليس هذا هو المهم حاليا المهم الكشف عن اسباب تعطل السيارة سواء لهذا السباق او للباقي من الموسم .

اما هيلموت ماركو مدير فريق ريد بول فقال تعليقا على مشكلة سيارة ماكس فيرستابين : المشكلة في موتور السيارة . بالتحديد في الجزء الكهربائي من موتور السيارة . قمنا بسحب الموتور و سنرى ما يمكننا عمله خلال الساعات القليلة القادمة قبل التجارب النهائية .