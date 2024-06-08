وزير الأوقاف: مصر الأزهر حصن الإسلام والمسلمين فعلًا وليس قولًا فحسب

في ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للسنة النبوية المشرفة اليوم السبت 8 يونيه 2024م، بعنوان: "السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي" بأكاديمية الأوقاف الدولية أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مصر الأزهر حصن الإسلام والمسلمين فعلًا وليس قولًا فحسب.

كما أكد أنه لا خوف على الدين بإذن الله ومصر حارسة له بعلمائها وأئمتها وواعظاتها وأزهرها الشريف، وأروني بلدًا يملأ علماؤه وأئمته الدنيا علمًا وفقهًا وقرآنًا : قراءة وإقراءً وتعليمًا لسنة نبينا وبيانًا لصحيح الدين كما يقوم بذلك علماء مصر وأئمتها وقراؤها.