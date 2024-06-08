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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

وزير الأوقاف: مصر الأزهر حصن الإسلام والمسلمين فعلًا وليس قولًا فحسب

وزير الأوقاف خلال
وزير الأوقاف خلال المؤتمر

في ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للسنة النبوية المشرفة اليوم السبت 8 يونيه 2024م، بعنوان: "السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي" بأكاديمية الأوقاف الدولية أكد  أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مصر الأزهر حصن الإسلام والمسلمين فعلًا وليس قولًا فحسب.

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كما أكد أنه لا خوف على الدين بإذن الله ومصر حارسة له بعلمائها وأئمتها وواعظاتها وأزهرها الشريف، وأروني بلدًا يملأ علماؤه وأئمته الدنيا علمًا وفقهًا وقرآنًا : قراءة وإقراءً وتعليمًا لسنة نبينا وبيانًا لصحيح الدين كما يقوم بذلك علماء مصر وأئمتها وقراؤها.

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