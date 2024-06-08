استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي "موسى دراميه" وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين. في مجال الاستزراع السمكي بحضور اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والسفير عمر جبريل سفير جامبيا في القاهرة.

وفي بداية اللقاء اعرب وزير الزراعة عن استعداد مصر بتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون المشترك لدولة جامبيا، لافتا الى ان ذلك يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتقديم كافة أشكال الدعم للاشقاء من قارة افريقيا.

وأشار القصير الى الطفرة التي حققتها مصر مؤخرا في مجال الثروة السمكية وتنميتها ومجال الاستزراع السمكي، حيث اقتربت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك، بالاضافة إلى تصدير الفائض عن السوق المحلى من بعض انواع الاسماك التى تتميز مصر في إنتاجها.

القصير يبحث مع وزير الموارد المائية بجامبيا تعزيز التعاون في الاستزراع السمكي

القصير يبحث مع وزير الموارد المائية بجامبيا تعزيز التعاون في الاستزراع السمكي

القصير يبحث مع وزير الموارد المائية بجامبيا تعزيز التعاون في الاستزراع السمكي

واضاف أن مصر تحتل المركز الأول في الاستزراع السمكي على مستوى قارة افريقيا والسادس عالميا في هذا المجال كما انها تحتل مرتبة متقدمة في انتاج أسماك البلطي، لافتا الى ان هناك عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة في مجال الثروة السمكية اطلاقها الرئيس السيسي والتي بدورها حققت طفرة كبيرة في الانتاج.

تدريب المبعوثين من دولة جامبيا

واكد الوزير إمكانيات التعاون المشترك في مجالات التدريب ونقل الخبرات، وتدريب المبعوثين من دولة جامبيا على الاستزراع السمكي، وتكنولوجيات هذا المجال، وتربية الاسماك، وانشاء المفرخات السمكية، والصحة السمكية، القصير وجه باعداد مذكرة للتفاهم يتم فيها تحديد مجالات التعاون المقترحة بين البلدين للبدء فورا في تنفيذها.

ومن جهته أكد وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا سعادته بلقاء وزير الزراعة وبترحيب مصر للتعاون وتقديم كافة سبل الدعم لبلده، لافتا الى ان دولة جامبيا تسعى لزيادة وتنمية مواردها في مجال الثروة السمكية.

وأشار الى رغبته في تكثيف التعاون في مجال الأقفاص السمكية البحرية، فضلا عن مجال التدريب، وخاصة ايفاد الخبراء المصريين الى دولة جامبيا، لنقل الخبرات المصرية المتطورة.

من ناحيته اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية أكد على ما طرحه وزير الزراعة خلال اللقاء مشيرا إلى استعداد الجهاز لتقديم كل الدعم للاشقاء في دولة جامبيا وتدريبهم على الاستزراع السمكي سواء من خلال.

ارسال خبراء مصريين في هذه المجالات الى دولة جامبيا لتدريب العاملين او استقبال مبعوثين من هناك لتدريبهم في مصر كما أشار الى إمكانية دعم جامبيا بذريعة بعض أنواع الاسماك المصرية وكذلك تقديم الخبرة في مجال الاقفاص البحرية