محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال الرصف يطريق كفور بلشاي- بسيون

حرصةالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على متابعة الاعمال الجارية بطريقي كفور بلشاي بكفر الزيات بسيون وطريق الشين قطور، للوقوف على مستجدات الاعمال، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات والانتهاء من أعمال الرصف والتطوير في الموعد المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

بدأت الجولة بتفقد الاعمال الجارية في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي كفر الزيات - بسيون بطول اجمالي 2100 م ابتداءً من نهاية المرصوف حديثا بطول 500م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول 1300 م حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة أخرى امام قرية دقرن بطول300 م ومتوسط عرض 7,5 م ،مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ، أن رصف الطريق جاء استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق ،مشيرا الى أهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون.

واستمرت الجولة لتفقد مستجدات الاعمال في تأهيل و رصف، طريق الشين قطور بطول 8 كم نظرا لأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات .

وأضاف المحافظ، أن رصف الطرق اتى استجابة لمطالب أهالي مركز قطور بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق .

وشدد المحافظ، على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال.