ندوات تثقيفية للرائدات الريفيات والسيدات المترددات على مراكز صحة الأسرة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم ،وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى قيام فريق التوعية بالشركة بالتعاون مع مديرية الصحة بتنفيذ ندوات تثقيفية للسيدات المترددات علي مراكز صحة الأسرة بكفر صقر، وذلك لتوعيتهن بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهن بأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها ، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الندوات تضمنت تعريف السيدات بالخدمات التي تقدمها الشركة وآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) بجانب عمل استطلاعات للرأي وتسجيل للشكاوي وكذلك عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية للتعريف بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان معايير السلامة البيولوجية فى المعامل و خطورة الإصابة بالأمراض المشتركة "السل - البروسيلا - السعار" وذلك بحضور كل من الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة للصحة بالشرقية، والدكتورة شهيرة الحنفى مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية، والدكتورة امل سعيد مدير المعمل المرجعى، وعدد من أعضاء النقابة العامة والنقابة الفرعية، والدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، والدكتورة منال السيد مدير إدارة الامراض المشتركة، وأطباء إدارة ومعامل الامراض المشتركة بالمديرية، وأقسام الصحة العامة بالإدارات الخارجية، وعدد كبير من الأطباء بالمديرية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية و الصحة العامة للمواطنين.

كما ألقى الدكتور عبدالله مرواد أستاذ الأمراض المشتركه بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، محاضرة عن الأمراض المشتركة ومسبباتها وأشهر الأمراض المشتركة وخطورتها وعن معايير السلامة التى تُتخذ لحماية الباحثين بالمعامل والبيئة وكيفية التخلص من النفايات.

وألقي الدكتور محمد على صالح رئيس بحوث بمعمل بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية، محاضرة عن معايير السلامة المهنية فى المختبرات من حيث الأمان الحيوي وتجميع وحفظ وإرسال العينات داخل المختبرات وآلية تسجيل البيانات.

وفى نهاية الورشة قام مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بتقديم الشكر لجميع الحاضرين على كل الجهود المبذولة للنهوض بالثروة الحيوانية.