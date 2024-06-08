تباين أسعار العملات بمستهل تعاملات اليوم السبت

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 8 يونيو، وفقا للبنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.66 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.67 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات خلال مستهل تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية بصورة لحظية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على أسعار مختلف السلع في الأسواق، لا سيما أسعار العملات لتقديم التحديثات لمتابعي الوفد لحظة بلحظة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات بمستهل تعاملات اليوم السبت

سعر الدولار

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.66 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.73 جنيه للشراء.

61.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.67 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

154.49 جنيه للشراء.

155.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.95 جنيه للشراء.

12.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.06جنيه للشراء.

13.06 جنيه للبيع.

ارتفع اليورو قليلا خلال تعاملات الخميس المبكرة، وقبيل قرار متعلق بالسياسات من البنك المركزي الأوروبي إذ يرى المتعاملون أن خفض أسعار الفائدة أمر شبه مؤكد، في حين تراجع الدولار بفعل تجدد الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد الدولار الكندي قليلا مقلصا بعض خسائر الجلسة الماضية بعد أن أصبح بنك كندا الأول في مجموعة السبع الذي يخفض سعر الفائدة الرئيسي كما كان متوقعا على نطاق واسع. وبلغ في أحدث التعاملات 1.3687 للدولار.

وزاد اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0876 دولار مع تطلع المتداولين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الخميس للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وفي حين أبدى صناع السياسات عزمهم على خفض تكاليف الاقتراض هذا الشهر، إلا أنهم ظلوا متحفظين بشأن مدى سرعة حدوث التخفيضات اللاحقة.

وفي السوق الأوسع، كان الدولار في حالة تراجع ومن أسباب ذلك ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة مما زاد من مبررات خفض أسعار الفائدة هذا العام.