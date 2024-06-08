الإتحاد المصري لصيدلة سوهاج تنظم أول حملة اقليمية للتبرع بالدم

نظم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag) أول حملة إقليمية للتبرع بالدم، بحضور الدكتور علام عبدالمنعم القائم بأعمال عميد الكلية، ولفيف من طلاب الكلية، وذلك بنادي سوهاج الرياضي.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الحملة التوعوية تأتي تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتوفير كميات من أكياس الدم ك، والوصول لمرحلة اكتفاء ذاتي لسد إحتياج المصابين وإنقاذ المرضي، داعياً الطلاب بضرورة المشاركة في تلك الحملات والتبرع بالدم باعتباره واجب إنساني وديني ووطني والتزام اخلاقي، مشيراً إلى أن الجامعة تنظم عدد من الحملات المماثلة على مدار العام بشكل دوري بمقريها الجديد والقديم، لزيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، وأهمية التبرع من أجل إنقاذ حياة الآخرين.

وأكد الدكتور علام عبد المنعم، على أهمية وضرورة العمل التطوعي وخاصة الذي يهتم بصحة وسلامة المجتمع، موضحاً أن هذه المرة الأولى لجامعة سوهاج التي تستضيف فيها حملة إقليمية للتبرع بالدم، حيث أن المتبرعين من محافظات أسيوط وحتي جنوب الوادي، وذلك لنشر ثقافة التبرع الدائم، مشيداً بالجهد المبذول من طلاب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag).

وذكر الدكتور مصطفى أبو العز المشرف الأكاديمي لمكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بالجامعة (EPSF-Sohag) على أن هذه الحملة الإقليمية ما هي إلا أمتداد لعمل مستمر ودؤوب سيستمر لأيام لفترات طويلة لخدمة المجتمع السوهاجي بصفة مستمرة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة هو منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، موجودة في أكثر من 35 جامعة، وعضو كامل بالاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة، الذي يضم 84 دولة في العالم، وتأسست عام 1982.