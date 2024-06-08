رئيس مطاي يتابع طرح السلع الغذائية المدعمة بالأسواق

قام محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي ، شمال محافظة المنيا ، بجولات متابعة لطرح السلع والمواد الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة بالقرى والمدينة ، وضبط الأسعار بالأسواق ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية، وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار ، وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي ، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي، توافر السلع بالأسواق وطرحها للجمهور، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالمدينة والقرى ، بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% ، في ظل ارتفاع الأسعار ، وجشع بعض التجار، تحت إشراف ربيع عبد العظيم ، و فضل الجبالى ، والدكتور هشام حسانين، نواب رئيس المركز.

وأضاف رئيس المركز، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية المدعمة مستمر بالمدينة والقرى ، حيث تابع رئيس المركز ، منافذ بيع المواد الغذائية بالقري بالتعاون مع تموين مطاي ، وأكد محمد عبد الغني ، رئيس المركز على المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية ، وتكثيف الحملات الرقابية من قبل اداره التموين ، للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي، بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين المركز ، ومباحث التموين ، ومفتشي التموين ، والطب البيطري، بالقيام بحملات تموينيه على الأسواق والمحال التجارية و المخابز البلدية بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وقال رئيس المركز ، أن الحملة التموينية استهدفت ضبط مخالفات المخابز والاسواق بمطاي، بحضور الدكتور هشام حسانين نائب رئيس المركز، حيث شكلت ادارة تموين مطاي لجنة للمرور على المخابز والأسواق بمطاي .

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير23 محضر تمويني تنوعت ما بين 2 محضر ذبح خارج السلخانة ، و 7 محضر اشتراطات ، و 7 محضر نقص وزن ، و2 محضر نظافة ، و2 محضر عدم إعلان ، و2 محضر إدارة بدون ترخيص ، وضبط 19 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر ، بإجمالي 23 محضر ، بمعرفه علي حمدي رئيس مكتب تموين البندر ، والدكتور وليد ريدي بالطب البيطري ، بالتعاون مع مباحث التموين ، وذكر محمد عبد الغني رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، مستمرة في ملاحقه المخالفين لردعهم ، وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز