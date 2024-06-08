انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لليوم السابع على التوالى بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم السبت، سابع أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الإسكندرية، على مستوى المعاهد الثانوية وسط الالتزام بالضوابط الامتحانات.

وتوافد طلاب وطالبات القسم العلمى امتحان اللغة الانجليزية بالشهادة الثانوية الأزهرية إلى اللجان الامتحانية لأداء الشهادة الثانوى الأزهرى بمحافظة الإسكندرية.

ويشدّد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

ويؤكد قطاع المعاهد الأزهرية على جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

وكلف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية للطلاب، بقطاع المعاهد الأزهرية، بمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لجنة المدينة المنورة بالعامرية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

أكدت على ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان وكذلك التأكد من تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، والتأمين للجان من رجال الشرطة، وتوفير كافة الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات بالمنطقة.

تابع أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، انضباط العمل داخل لجان منطقة سموحة وتضم لجنتي بنين وفتيات سموحة النموذجيين وبنين الإسكندرية التابعين لإدارة وسط. وخلال متابعته.

وشدد جاويش، على تفعيل دور الأمن، والتأكد من خلو اللجان من الهواتف المحمولة سواء مع الطلاب أو الأعضاء المشاركين داخل اللجنة، وكذلك التأكد من عمل أجهزة الكشف عن المعادن وسلامتها، كما اطمأن على مستوى الامتحان، وتناقش مع الطلاب حول وضوح الأسئلة وعدم خروج أي منها عن المنهج المقرر، مؤكدًا على دور الموجه داخل اللجنة والالتزام بفض المظاريف أثناء وجوده، وضرورة التواصل مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

من جانب آخر عقد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اجتماعًا مساء أمس، ضم مديري عموم الإدارات التعليمية، للتشديد على إنهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب.

وقال إن عدد الطلاب المقيدين لدخول امتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية هذا العام بلغ 54 ألفا و434 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام 138 لجنة في الاسكندرية ولجنتين في الحمام.

وأوضح أبوزيد، أنه تم إنهاء الاستعدادات للامتحانات من خلال تجهيز اللجان والمدارس وتعقيمها وعمل بروتوكولات تعاون قومية مع 7 جهات الهدف منها توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ، حيث وقعت المديرية بروتوكولات تعاون مع مديرية الصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء والمياه والأحياء.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من فرش وتجهيز 34 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الاخري، موضحاً أنه أجرى جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكافة مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكافة التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياة ومراوح وبوتاجازات وغيرها.

وفى سياق متصل أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إتمام إجراءات التعاون مع مديرية التربية والتعليم وهيئة التأمين الصحي، فرع شمال غرب الدلتا ومرفق الإسعاف بالإسكندرية في وضع خطة تأمين طبي متكاملة لضمان توفير الخدمات الطبية بجميع اللجان على مستوى محافظة الإسكندرية.

وأكدت على توفير فريق طبي بكل لجنة من لجان سير الامتحانات ولجان تقدير الدرجات وكذلك تواجد سيارات الإسعاف والمسعفين في نطاق لجان سير الامتحانات لضمان الاستجابة الفورية لأي حالة طبية طارئة.

كما أعلنت عن انعقاد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم مع بداية الامتحانات وحتى انتهائها بحضور ممثل عن الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية لضمان التنسيق المستمر والمتابعة الدقيقة لأي مستجدات أو حالات طوارئ.