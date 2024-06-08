محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لانطلاق ماراثون امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، بعدد 31 لجنة امتحانية وعدد37 استراحة مجهزة لاستقبال الملاحظين والمراقبين الوافدين من خارج المحافظة.

وشدد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، والعمل على خلق مناخ مناسب لكافة أطراف المنظومة التعليمية خلال تلك الفترة.

وأشار الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 9700 طالب وطالبة موزعين على 31 لجنة على مستوى المحافظة، مقسمة على 8 إدارات تعليمية، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من جاهزية اللجان من حيث (الأثاث، المراوح، الكهرباء، التأمين، التعقيم، صلاحية الكاميرات، والمظلات خارج المدارس)، والتأكد من صلاحية الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين.

واوضح أنه تم الانتهاء من بروتوكولات التعاون مع الهيئات المختلفة من (الأمن، الكهرباء، الصحة، التموين، الاسعاف، رؤساء المدن والأحياء)، مضيفًا أنه تم الانتهاء من توزيع كتب المفاهيم على الإدارات الثمانية وإعداد مقر لمركز توزيع الأسئلة، مع الاستمرار في مجموعات الدعم المدرسي المجانية المقدمة من مديرية التربية والتعليم لجميع الطلاب على مستوى المحافظة.