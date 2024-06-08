محافظ الغربية: المدارس جاهزة لاستقبال امتحانات الثانوية بكفر الزيات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير وجاهزية محيط المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة بكفر الزيات ،في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية، ومراعاة مصالحهم والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بحضور الأستاذ عادل داور رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

بدأت الجولة بمتابعة الاعمال الجارية بطريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية ، حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، والذي يهدف الى تخفيف الضغط على طرق مدينة كفر الزيات الداخلية، والقضاء على الاختناقات المرورية داخل المدينة والحد من الحوادث، وأن يكون مخصصا أكثر لسيارات النقل الثقيل المتوافدة على الشركات الصناعية الموجودة على أطراف المدينة.

وتابع المحافظ، استمرار الأعمال في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفر الزيات - بسيون بطول 2100 متر، ابتداء من نهاية المرصوف حديثا بطول 500 م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول 1300 متر حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة أخرى أمام قرية دقرن بطول 300 متر ومتوسط عرض 7,5 متر، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

واستمرت الجولة للاطمئنان على جاهزية المحيط الخارجي للمدارس استعدادا لامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين القادم 10 يونيو الجاري.

وخلال الجولة تفقد المحافظ محيط مدارس ( الشهيد حلمي عبد الرؤوف، بلال ابن رباح، الشهيد طيار محمود مبروك ) موجها بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، مشدداً علي ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة واللائقة بمحافظة الغربية.