تشكيل منتخب البرتغال المتوقع أمام كرواتيا.. رونالدو يقود مثلث الهجوم

يستضيف منتخب البرتغال ضيفًا قويًا مساء اليوم السبت، عندما يواجه نظيره منتخب كرواتيا في مباراة ودية ذات طابع رسمي، والتي تجمعهما ضمن استعدادات الثنائي لكأس أمم أوروبا 2024، والتي ستقام في ألمانيا بدايةً من شهر يونيو الجاري.

وأوقعت قرعة أمم أوروبا 2024 المنتخب البرتغالي في مجموعة تبدو في المتناول، تضم تركيا والتشيك وجورجيا، أما زملاء لوكا مودريتش، فتنتظرهم مجموعة قوية بوجود الثنائي إيطاليا وإسبانيا بجانب العنيد ألبانيا.

تشكيل منتخب البرتغال المتوقع أمام كرواتيا اليوم

حراسة المرمى: ديوغو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو- روبين دياش- أنطونيو سيلفا- ديوغو دالوت

خط الوسط: بيرنارديو سيلفا- جواو بالينيا- برونو فيرنانديش

خط الهجوم: رافائيل لياو- كريستيانو رونالدو- ديوغو جوتا

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا الودية اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البرتغال وكرواتيا مساء اليوم السبت 8 يونيو 2024، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة البرتغال وكرواتيا الودية عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة.

ويسعي منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو للفوز وديًا على منتخب كرواتيا ليكون دفعة تحضيرية جيدة لدور المجموعات بالبطولة، وخاصة أن رفاق الأسطورة كريستيانو رونالدو يرغبون في جلب لقب دولي جديد له قبل اعتزال، حيث يخوض الدون اليورو الأخير في مسيرته الكروية قبل الاعتزال.