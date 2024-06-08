رئيس لجنة IOC تكشف المخاطر التى تواجهها البحار والمحيطات نتيجة التلوث بالإسكندرية

أكدت الدكتورة عبير السحرتي، نائب رئيس المعهد للشئون الفنية، ورئيس المكتب الفني ورئيس لجنة الـ IOC، على أهمية الاحتفال بيوم البيئة العالمي والمحيطات، مستعرضة الدور الكبير الذي يقوم به المعهد القومى لعلوم البحار في التوعية البيئية، وتنظيف الشواطي، ومكافحة التغيرات المناخية.

وأضافت أن أهمية الاحتفال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المصلحة العامة في حماية المحيطات وإدارة مواردها في جميع أنحاء العالم، موضحة أن الاحتفالية تستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي البيئة البحرية، وخاصة البحر المتوسط والمخاطر التي يتعرض لها من مصادر الملوثات المختلفة، والمخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي، وأهمها: الصيد الجائر للأسماك والسلاحف البحرية، ومخاطر المواد البلاستيكية التي تهدد الكائنات البحرية.

جاء دلك خلال مواصلة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمحافظة الاسكندرية احتفالية بمناسبة يوم البيئة العالمي ويوم المحيطات العالمي، تحت شعار «بيئة جديدة لاسكندرية»، وسط حضور مكثف من مسؤولي البيئة، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وجهاز شؤون البيئة

قال الدكتور سامح رياض، رئيس جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، يوم البيئة العالمى ويوم المحيطات وكذلك دور الوزارة وجهاز شؤون البيئة في تنفيذ حملات التوعية تفعيلا للمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر، ودعم المشروعات الخضراء، بالإضافة إلى تدشين مجموعة كبيرة من المبادرات والفعاليات البيئية، مثل تنظيف الشواطئ خلال الثلاث سنوات الماضية بهدف الحد من الآثار السلبية للمخلفات على البيئة البحرية، فضلا عن قيام وزارة البيئة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات بهدف الحد من المخلفات وعلى رأسها المخلفات البلاستيكية بعد العرض على مجلس النواب.، أشار إلى أنه يتم هذا بالتوازى مع أعمال الرصد والتفتيش والرقابة التي تتم بشكل يومى للحفاظ على البيئة السكندرية.

وأضافت الدكتورة نرمين سويدان، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بتضامن الإسكندرية، الدور الكبير الذي يلعبه متطوعو الشباب والجمعيات الأهلية في مشاركة الدولة المصرية في جميع المشاكل والازمات، ليكونوا ذراعًا قوية للدولة