حملات لتطهير المجازر والسلخانات استعدادا لعيد الأضحى بالإسماعيلية

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بتطهير المجازر والسلخانات والمرافق، وإتخاذ إجراءات النظافة العامة وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية لمديرية الصحة إستعدادًا للإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأكدت أن الخطة تأتي أنه وفق توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية .وخطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي خلال أيام عيد الأضحى، مشيرة إلى استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

وقالت الدكتورة غادة حسنى مدير إدارة صحة البيئة، إن إدارة صحة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بالمرور على لجان المدارس وإستراحات المراقبين المغتربين للثانوية العامة على مستوى المحافظة وتطهيرها وتعقيمها إستعدادا لبدء إمتحانات الثانوية العامة بالإضافة إلى قيام مراقبى صحة البيئه بالمرورعلى 39 محطة مياة شرب، وأخذ عينات لإجراء التحاليل اللازمه للتأكد من سلامتها ، والمرور على 5 محطات الصرف ،وأخذ 8 عينات من حمامات السباحة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائيه خلال فصل الصيف.