طقس شديد الحرارة اليوم.. موعد انكسار الموجة الحارة

الموجه الحارة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس شديد الحرارة اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء المقبل، مشمس نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلًا ستكون معتدلة على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوبها، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف بقيم تتراوح من (٤:٣) درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، اعتبارًا من غدٍ السبت.

ويقول خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة، سيشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارعلى السواحل الشمالية، فيما يسود طقس مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

طقس اليوم:



كشفت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 41 27

العاصمة الإدارية 41 26

6 أكتوبر 41 26

بنهــــا 40 26

دمنهور 39 25

وادي النطرون 41 26

كفر الشيخ 39 25

المنصورة 40 25

الزقازيق 41 27

شبين الكوم 40 26

طنطا 40 25

دمياط 34 24

بورسعيد 35 24

الإسماعيلية 42 23

السويس 41 24

العريش 36 23

رفح 36 22

رأس سدر 41 26

نخل 42 17

كاترين 36 16

الطور 37 24

طابا 38 24

شرم الشيخ 42 31

الإسكندرية 31 22

العلمين 32 22

مطروح 30 21

السلوم 31 19

سيوة 43 24

رأس غارب 41 28

الغردقة 41 29

سفاجا 40 28

مرسى علم 41 28

شلاتين 38 27

حلايب 37 28

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 37 28

الفيوم 41 23

بني سويف 42 24

المنيا 42 24

أسيوط 43 25

سوهاج 44 29

قنا 46 29

الأقصر 47 30

أسوان 47 31

الوادي الجديد 46 29

أبوسمبل 46 29

