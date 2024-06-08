دراسة.. تناول الجبن مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية

في السنوات الأخيرة، كان العلم ينتظر نقاشا ساخنا حول تأثير الاستهلاك المنتظم للجبن على صحة الإنسان، وأثبت عدد من العلماء أن هذا المنتج ليس ضارا على القلب كما كان يعتقد سابقا.

تأثير الجبن على القلب

وأظهرت دراسة جديدة أن الدهون المشبعة، وهي جزء من منتجات الألبان مثل الحليب والجبن، لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



وهذه الدراسة تستحق التصديق، حيث لاحظ مؤلفوها صحة حوالي 3000 شخص تزيد أعمارهم عن 65 عاما لمدة تصل إلى 22 عاما.

في وقت بدء الدراسة، لم يكن أي من المشاركين فيها يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية وكل بضع سنوات، أجرى الجميع اختبارات الدم لتحديد تركيز الأحماض الدهنية في البلازما.

بحلول نهاية فترة المراقبة، توفي 2428 شخصا. توفي 833 منهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.



واتضح أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستوى من الأحماض الدهنية في دمائهم كانوا أقل عرضة بنسبة 42٪ للوفاة من السكتات الدماغية.



علاوة على ذلك، ارتبطت مجموعة متنوعة من الأحماض الدهنية المشبعة التي تسمى المارغاريك (حمض هيبتاديكانويك) في الدم بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.





ولا تدعم نتائج هذه الدراسة الرأي القائل بأن دهون الحليب ليست خطرة على صحة القلب فحسب، بل تعزز أيضا بشكل كبير. لذلك، فإن تناول الجبن لن يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب. ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب.



ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين. ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر. بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.