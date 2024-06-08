أوغندا تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بجميع أنحاء البلاد لعدة ساعات

قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الحكومية، إن أوغندا عانت من انقطاع نادر للكهرباء في أنحاء البلاد لعدة ساعات، مضيفة أن الكهرباء تعود تدريجيا في وقت متأخر من بعد الظهر.

انقطاع الكهرباء في أوغندا

حدث إغلاق الشبكة أثناء اختبار محطة الطاقة الكهرومائية التي تم الانتهاء منها حديثا والتي بنتها الصين بتكلفة 1.5 مليار دولار و 600 ميجاوات على نهر النيل في شمال البلاد ، حسبما ذكرت شركة نقل الكهرباء الأوغندية المحدودة (UETCL) في منشور على منصة X.

"شركة أوغندا لنقل الكهرباء المحدودة تبلغ عامة الناس أنه تم تسجيل انقطاع التيار الكهربائي الوطني بعد اختبار رفض الحمل في محطة كاروما للطاقة الكهرومائية" ، نشرت الشركة على X.

وفي منشور آخر بعد نحو ساعتين، قالت إن الشبكة استعيدت جزئيا.

وتمتلك أوغندا قدرة توليد طاقة مركبة تبلغ 2000 ميجاوات، وفقا لوزارة الطاقة.

فهي تولد طاقة أكثر مما تستهلك، وهي تستكشف إمكانية تصدير الفائض إلى جيرانها مثل جنوب السودان وكينيا.

وتمتلك أوغندا قدرة توليد طاقة مركبة تبلغ 2000 ميجاوات، وفقًا لوزارة الطاقة.

فهي تولد طاقة أكثر مما تستهلك، وتستكشف إمكانية تصدير الفائض إلى جيرانها مثل جنوب السودان وكينيا.

أوغندا تشيد بالتجربة المصرية في الإصلاح الصحي

ومن جهة اخرى أكدت وزيرة صحة أوغندا أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية المصرية سيثمر عن تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية بأوغندا.

وأوضحت أن نقل الخبرات والتجارب المصرية سيساهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الطبية الوطنية في أوغندا، مما يعزز من كفاءة النظام الصحي ويضمن تقديم رعاية صحية متقدمة للمواطنين.

وأضافت الوزيرة، أن هذا التعاون سيدعم جهود التغطية الصحية الشاملة في أوغندا، مما يتيح الوصول إلى الخدمات الصحية لكافة أفراد المجتمع. كما أشارت إلى أن تعزيز الأمن الصحي يعد أحد الأهداف الرئيسية لهذا التعاون، حيث سيتم التركيز على بناء نظام صحي قادر على مواجهة التحديات الصحية والطوارئ بكفاءة وفعالية.

وأكدت وزيرة الصحة، أن العمل المشترك مع هيئة الرعاية الصحية المصرية سيؤدي إلى تعزيز التبادل المعرفي والابتكار في مجال الصحة، مما يدعم جهود التنمية الصحية المستدامة في أوغندا.

وأعربت عن تطلعها إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذا التعاون، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والصحة العامة في بلادها.