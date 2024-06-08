كاهسا هاغوس: قصة بطولة وأمل للناجيات من العنف في تيغراي

عندما بدأت حرب تيغراي في نوفمبر 2020، كانت كاهسا هاغوس تعمل كمنسقة لوحدة الأمومة ورعاية الطفل في مستشفى أديغرات في منطقة تيغراي.

زيادة حالات العنف القائم علي النوع الاجتماعي في اثيوبيا

ومع اشتداد حدة النزاع، شهدت زيادة كبيرة في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث عانت الناجيات من الصدمات الجسدية والنفسية، كانت روايات الاغتصاب الجماعي والتعذيب وفشل نظام العدالة في توفير أي إغاثة مروعة بشكل خاص.

مركز الشباك الواحد

إدراكا للحاجة الملحة إلى مساحات آمنة ، بدأت Kahsa Hagos في إنشاء منزل انتظار ، يعرف باسم مركز الشباك الواحد ، في أديغرات في عام 2021.

قدم هذا المركز المأوى والخدمات الأساسية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، على الرغم من المخاطر الأمنية الكبيرة التي تنطوي عليها.

وجدت ما يقرب من 400 امرأة مصابة بصدمات نفسية عميقة ، مع عدم وجود مكان آخر يلجأن إليه ، ملجأ في المركز.

في مقابلة مع مولا ميتيكو من أديس ستاندرد، شرحت كاهسا بالتفصيل الظروف القاسية التي أجبرتها على اتخاذ إجراء.

وأشارت إلى النقص الحاد في الإمدادات الطبية والتهديد المستمر من قوات الأمن الإريترية، التي احتلت المدينة خلال تلك الفترة، باعتبارهما تحديين رئيسيين.

وشددت أيضا على النقص الحاد في الغذاء واستمرار خطر العنف الذي يواجهونه.

لتفانيها الثابت في تأمين الرعاية الطبية والنفسية لهؤلاء النساء، تم تكريم كهسا مؤخرا بجائزة المرأة والسلام والأمن لقيادة المجتمع المدني، تم تنظيم هذه الجائزة ، التي تم تقديمها في 14 مايو 2024 ، في ميكيلي ، من قبل الشؤون العالمية الكندية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتكريم الأفراد والمنظمات الذين يقدمون مساهمات استثنائية لتعزيز السلام والأمن للمرأة في المناطق الهشة أو المتأثرة بالنزاعات.

في هذا الصدد أجريت أحد المواقع الاثيوبية حوار صحفية مع الناشطة كاهسا .

مقتطفات من الحوار

في هذه المقابلة، أكدت كاهسا على الأهمية العميقة لهذا الاعتراف لشعب تيغراي، وقالت: "إن الاعتراف الذي تلقيته يحمل أهمية كبيرة لشعب تيغراي، يدل على أن معاناتهم لم تذهب سدى وأنهم يستحقون العدالة والدعم وفرصة إعادة بناء حياتهم".

وشددت كذلك على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة لضمان مساءلة مرتكبي هذه الفظائع.

هل يمكن أن تصف لك الظروف التي دفعتك إلى مساعدة النساء المعتدى عليهن جنسيا في أديغرات؟

كاهسا: أدى الاحتلال الإريتري لأديغرات إلى تعريض المدينة لأهوال لا يمكن تصورها. وعانت النساء من موجة وحشية من العنف الجنسي، حيث وصلن إلى المستشفى مصابات بجروح خطيرة ونزيف.

وبسبب افتقارهن إلى الرعاية الطبية المناسبة ومواجهة التشرد، وجدت هؤلاء النساء، ولا سيما اللواتي لديهن أطفال أو حوامل، أنفسهن في وضع يرثى له.

وإدراكا مني لخطورة وضعهم، طلبت المساعدة، ووافقت رابطة نساء أديغرات على دعم المأوى لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى ذلك ، اتصلت بالكنيسة الكاثوليكية في أديغرات ، حيث كان الأسقف ملتزما بتوفير الطعام والإمدادات.

بيد أنه أعرب عن قلقه إزاء سلامة النساء، بالنظر إلى أن وسائط الإعلام المحلية والدولية تبلغ عن الاعتداءات الجنسية الجماعية وعمليات القتل التي يرتكبها الجنود الإريتريون، مع استهداف النساء بشكل خاص.

وعلى الرغم من هذا الخطر الكبير، قدمنا المأوى لنحو 400 امرأة أصبن بجروح بالغة ولم يكن لديهن مكان آخر يذهبن إليه، بمن فيهن بعض الحوامل أو اللاتي لديهن أطفال. قدمنا لهم رعاية طبية ونفسية سرية لمدة تصل إلى عامين.

وفي حين أن عدد النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي تجاوز بكثير 400 امرأة، تمكنت بعضهن من الانضمام إلى أسرهن أو أقاربهن بعد الدعم الأولي. عرضت سرية العملية جميع المشاركين في العملية لخطر كبير، لكننا ثابرنا على حماية هؤلاء النساء المستضعفات.

ما هو دورك الأساسي في مساعدة هؤلاء النساء المصابات بصدمات عميقة داخل الملجأ؟

كهسا: كان تركيزي الأساسي على تأمين المأوى والضروريات الأساسية للنساء اللواتي عانين من صدمات جسدية وعاطفية شديدة. لقد أنجزت ذلك من خلال الاتصال بجمعية المرأة والكنيسة الكاثوليكية.

وبصفتي الأخصائية الطبية الوحيدة في الملجأ، قدمت الرعاية الطبية والدعم النفسي، وعلاوة على ذلك، اضطلعت بدور حاسم في تنسيق احتياجاتهم العامة وضمان حصولهم على العلاج الطبي اللازم والخدمات الأساسية الأخرى.

بالنظر إلى ملاحقة قوات الأمن الإريترية النشطة لهؤلاء النساء، ألم تشعري بالخوف على سلامتكم؟ ما هي العوامل التي أجبرتك على تحمل مثل هذه المسؤولية المحفوفة بالمخاطر؟

كهسا: كانت الظروف مروعة حقا. وقتل بوحشية العديد من المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء اللاتي شهدن الاعتداء الجنسي الذي ألحقه بهن الجنود الإريتريون وكانت عمليات القتل عشوائية. تم ذبح الشباب بحضور والديهم ، وتم انتهاك النساء أمام أزواجهن.

وبسبب الرغبة الشديدة في الانتقام، غامرت بعض الشابات المقيمات في الملجأ بالخروج لمواجهة المعتدين.

وبينما عاد البعض دون أن يصابوا بأذى، أصيب آخرون بجروح أو حتى لقوا حتفهم. لقد أثرت خطورة الوضع علي بشدة.

ومع ذلك ، رفضت الخضوع للشلل بسبب الخوف. كنت ثابتا في تصميمي على مساعدة هؤلاء النساء ، بغض النظر عن العواقب الشخصية.

أصبح العنف شائعا ، حيث تحدث عمليات القتل يوميا في جميع أنحاء المدينة البقاء في المنزل لا يضمن سلامة المرء.

ويتعرض الشباب للقتل دون تمييز لذلك ، اتخذت قرارا حازما باستخدام مهاراتي لصالح شعبي لأطول فترة ممكنة ، حتى لو كان ذلك ينطوي على مواجهة نتيجة قاتلة محتملة.

وعلى الرغم من الأخطار الكامنة وحقيقة أننا كنا نعمل داخل الأراضي التي يحتلها العدو، شعرت بشعور غامر بالالتزام بالتصرف إن الفظائع البغيضة والمضايقات وجرائم القتل التي ارتكبت ضد شعب تيغراي تتطلب ردا.

كنت مصمما على المساهمة بأي مهارات أمتلكها وبالتالي، فإن المعاناة التي تحملتها النساء لا يمكن تصورها رفضت السماح للخوف أن يشلني كنت ثابتا في تصميمي على بذل كل ما في وسعي لتخفيف آلامهم وتوفير ملاذ آمن لهم للشفاء.