شديد الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم السبت

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت، موضحًا أن الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.

سحب رعدية ممطرة

وأضاف المركز،خلف هه لا تزال الفرصة مهيأه لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.

رياح غربية

وتابع، الرياح في البحر الاحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وتابع، حالة البحر في البحر الأحمر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وأشار، الرياح في الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر، مع موج خفيف في الخليج العربي.