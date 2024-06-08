علماء يكتشفون العلاقة بين معدل الذكاء والاكتئاب

أثبت خبراء من جامعة كامبريدج بالتفصيل كيف يؤثر مستوى ذكاء الشخص على صحته العقلية (الاكتئاب)، وقام العلماء بتحليل بيانات أكثر من 9 آلاف شخص من بريطانيا العظمى تقل أعمارهم عن 97 عامًا.

وخضع الناس لاختبارات خاصة لتحديد مستوى قدراتهم الفكرية بالإضافة إلى ذلك، خضع المشاركون لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي، مما جعل من الممكن تحديد درجة الالتهاب في الدماغ.

ووجد مؤلفو المشروع أن الرجال والنساء لديهم علاقات مختلفة بين التهاب خلايا الدماغ ومستوى الذكاء وخطر الاكتئاب.

والإصابة بالاكتئاب لدى الرجال تعتمد بشكل مباشر على مدى الالتهاب في الدماغ، ولكن مع ارتفاع مستوى الذكاء لدى الرجال، تنخفض علامات الاضطرابات النفسية الواضحة.

وقال الباحثون عن العلاقة التي وجدوها إن مستوى الذكاء لدى النساء ليس له التأثير المطلوب على تطور الاكتئاب.

في السابق، وجد علماء من جامعة إدنبره أن أكثر من 80 جينا يمكن أن تسبب الانهيار العاطفي لدى البشر. تشرح الطبيعة الجينية للاكتئاب، وفقا للخبراء، لماذا يصبح مئات الملايين من الناس كل عام ضحايا لأنواع مختلفة من الرهاب الاكتئابي غير القابل للتأثير العلاجي النفسي.

يُظهر عمل الباحثين في جامعة إدنبره أنه في كثير من الحالات يكون التصحيح الوراثي ضروريًا لمكافحة الاكتئاب بشكل فعال ويتضمن هذا العلاج تنشيط الجينات الفردية المشاركة في الاتصالات العصبية، والتي على المستوى الخلوي تغير بنية الاتصالات الاكتئابية وتسهل الوجود النفسي والعاطفي للشخص.

اضطراب الاكتئاب

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام، ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري، وهو يؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية.

وقد تواجهك صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.

يعتبر الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، فهو ليس نقطة ضعف ولا يمكنك الخروج منه ببساطة وقد يتطلب الاكتئاب العلاج على المدى الطويل ولكن يجب ألا تثبط عزيمتك، يتحسَّن معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب بالأدوية أو العلاج النفسي أو كلاهما.

تتشابه علامات الاكتئاب وأعراضه الشائعة لدى الأطفال والمراهقين مع تلك الشائعة لدى البالغين ولكن قد تكون هناك بعض الاختلافات.