مريضة نفسية تسطر نهاية حياتها بقرص لحفظ الغلال بالمراغة

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ربة منزل في منتصف العقد الرابع من العمر تعاني من مرض نفسي تقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وتوفيت عقب وصولها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "شيماء . ب . ر . ح" 32 سنة ربة منزل الى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفيت عقب وصولها تقيم بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- والدها "بدوي . ر . ح . ا" 75 سنة بالمعاش وزوجها "هشام . ا . م . ا" 35 سنة عامل يقيمان بذات الناحية أفادا بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما نتج عنه وفاتها لسوء حالتها النفسيه بسبب إصابتها بمرض نفسي ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في فرن افرنجي تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز نتج عنه إصابة طفل في العاشرة من عمره وعاملين بحروق نارية متفرقة بالجسم أثناء مشاركتهم في اخماد الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل والمحلات المجاورة وجرى نقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي والعام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بمخبزاأفرنجي بدائرة المركز ووجود مصابين .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مخبز أفرنجي ملك "مرعي . ع . م . ع" 39 سنة صاحب مخبز ومقيم دائرة المركز وتم الدفع بسياره إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .





نتج عن الحريق إصابة كل من :- "ياسر . ث . ف . ا" 46 سنة عامل بالمخبز ومقيم بذات الناحية بحروق بالذراعين و"عثمان . ا . ع . م" 18 سنة عامل بالمخبز يقيم بذات الناحية بحروق بالذراعين والظهر والطفل "حسام . ن . ج . ع" 10 سنوات طالب "عامل بالمخبز" يقيم بذات الناحية بحروق بالوجه والذراعين أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام وتحويل الأول والثاني لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .





وبسؤال مالك المخبز سالف الذكر والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا أن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بالمخبز ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهه الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .