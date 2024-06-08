سفر بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بالمنيا

ودع مكتب الحج بمديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا، بحضور أماني تامر وكيل المديرية، بناءا على تعليمات ياسر بخيت مدير المديرية، ورئيس مكتب الحج، الفوج الآخير لحجاج الجمعيات الأهلية ٢٠٢٤م.

وذلك بحضور مكتب الحج بقيادة هاني عبد الحي محمد، و محمد بدر الدين، وحمدي سمير من مكتب الحج، ومحمد مصطفى، ومحمد حسين الأخصائيين بالمديرية ، حيث انطلق مساء الجمعة، فوج بعثة حجاج قرعة الجمعيات الأهلية بمحافظة المنيا، للعام الهجري ١٤٤٥ إلى الأراضي المقدسة بالسعودية، وذلك عقب تاأد اعضاء مكتب الحج من التجهيزات اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات والإستعدادات داخل صالات السفر.

الجدير بالذكر، أنه تم مراجعة جميع التنبيهات مع الحجاج، وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة، لإتمام فريضة الحج بسهولة ويسر.

كما تم شرح جميع الإرشادات الواجب اتباعها، للحفاظ على سلامة الحجاج، والإجراءات التي سيخضع لها حجاج بيت الله الحرام، فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سَلْك المسار الصحيح، خلال الطواف والسعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج، بتوفير أتوبيسات مجهزة على أعلى مستوى، لنقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى مطار القاهرة وحتى عودتهم إلى منازلهم مرة.