التصريح بدفن جثة طفل غرق بحمام سباحة نادي الرحلات بسوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في العاشرة من عمره يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام في حمام سباحة نادي الرحلات بدائرة قسم حي الكوثر رفقة خاليه لعدم إجادته السباحة .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة أخميم من المستشفى المركزي بوصول الطفل "محمد . و . ف" 10 سنوات تلميذ يقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وبسؤال خالـي المتوفـي كل من :- "مصطفى . ك . م . ح" 31 سنة عامل و"الشرقاوي . ك . م . ح" 28 سنة عامل يقيمان بذات الناحية أثناء تواجدهما على حمام السباحة بنادي الرحلات الكائن بدائرة قسم حي الكوثر وحال قيام الطفل المذكور بالإستحمام بالحمام توفـي غرقاً ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .





وبالعرض على مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .





وفي سياق آخر لقي عامل في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز المنشاه من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المنشاه بإصطدام القطار [ الإسكندرية – أسوان ] بالمدعو "ممدوح . م . ر . ح" 54 سنة عامل ومقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور دائرة المركز مما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي .إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال شقيق المتوفـي "فراج . م . ر . ح" 64 سنة عامل يقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .