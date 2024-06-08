لن تصدق ثمن الفستان| منى زكي حديث الجماهير بسبب جميلة عوض

اشعلت الفنانة منى زكي، حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، الذي أقيم مساء أمس الخميس، في قلعة صلاح الدين وسط مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني كان أبرزهم أحمد حلمي، عمرو دياب، آسر ياسين، أحمد سعد، يسرا، لبلبة، مصطفي قمر وغيرهم من نجوم الوطن العربي.

حفل زفاف جميلة عوض

سعر فستان منى زكي في حفل زفاف جميلة عوض

ظهرت منى زكي بفستان أزرق سماوي، تميز بفتحة من الظهر وبطباعة وردة حمراء في الأسفل، من تصميم دار Rabanne، وعند البحث تبين أن سعر الفستان وصل إلى 2737 دولار، أي ما يعادل 130 ألف جنيه مصري.

منى زكي

رقص منى زكي على أنغام "عمرو دياب".. تفاعل الجمهور معها

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة منى وكي وهي ترقص مع جميلة عوض على أنغام أغنية "اللوك الجديد" للفنان عمرو دياب، وكانت تبدو سعيدة وباركت للعروسين، كما شاركتها الرقصة الفنانة يسرا زوج جميلة المونتير أحمد حافظ.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع مقطع الفيديو وجاءت التعليقات كالأتي، " الكوووين القمر منى ذكى مع العروسة الجميلة جميلة عوض مليوووون مبروووك ل احلى عروسة"، " منى مشالله عليها قمر حلوا الفديو"، " منى زكي عسل بكل حالاته"، " احلى ممثله مصريه منى زكي الكوين والله انا بموت فيكي"، " عسل يا خواتي انا سمعت الفيديو 12 مره عجبني اوي"، " ايه الحلاوه بتاعتكم دي".

منى زكي

تفاصيل حفل زفاف جميلة عوض

تصدر اسم الفنانة جميلة عوض مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، بعد دخولها عش الزوجية، وبسبب فستانها الذي حبس أنفاس الجماهير ورواد السوشيال ميديا من شدة جماله ورقته، حيث اختارت فستان يحمل طابع أميرات ديزني من توقيع المصمّم اللبناني العالمي رامي قاضي والذي أضاف الطابع الأنثوي الجذاب خلال للفستان المصمم لها خصيصًا، حيث تميز بقصة الكورسيه على الصدر وأكمام طويلة مع فتحة من الظهر.

حفل زفاف جميلة عوض

حفل زفاف جميلة عوض

ومن الناحية الجمالية اختارت مكياج هادئ من الألوان الترابية بأنامل خبيرة التجميل "ريهام خليفة"، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها برعاية صالون التجميل "الصغير"، وزينت إطلالتها بمجوهرات من "أمجد غالي" مرتدية قلادة مصنوعة من 13.81 قيراط من الألماس مع حجر من الألماس في الوسط بوزن 6 قيراط مما أبرز ملامح جمالها وبساطة إطلالتها.