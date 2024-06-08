احتفالية لتكريم عمدة المخرجين محمد فاضل



تقيم جمعية محبي الفنون الجميلة مع رابطة محبي المخرج القدير محمد فاضل احتفالية لتكريمه بمناسبة حصولة على جائزة النيل وذلك بمقر الجمعية بجاردن سيتي .

يقدم الاحتفالية الإعلامي والكاتب محمد الغيطي بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة من محبي فاضل الذي قدم للتاريخ الفني ما يزيد عن 60 عملا في السينما والدراما التليفزيونية .

مسيرة فاضل

وقدم فاضل للسينما العديد من الأفلام الهامة مثل حب في الزنزانة لسعاد حسني وناصر 56 لأحمد زكي وكوكب الشرق وشقة في وسط البلد وطالع النخل وفي المسلسلات قدم أعمالا تمثل محطات في الشاشة الصغيرة مثل ليلة القبض على فاطمة والنوة وعصفور النار وأبو العلا البشري والراية البيضا وقال البحر ، صيام صيام ، طائر الأحلام ؛ أبنائي الأعزاء شكرا ، أحلام الفتى الطائر ، أخو البنات ، أنا وانت وبابا في المشمش ، ومازال النيل يجري ، العائلة والناس ، للعدالة وجوة كثيرة ، سكة الهلالي ؛ نجم الموسم. والضاحك الباكي .

كما قدم العديد من المسلسلات الإذاعية والمسرحيات ومما قيل عنه أنه نقل الدراما التليفزيونية للمشاهد العربي وجمع بين المتعة والرسالة وقال عنه وزير الثقافة المغربي إن اسم محمد فاضل كمخرج لأي مسلسل كان يجعل المشاهد المغربي يلزم بيته لمتابعة أعماله.